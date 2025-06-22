Ваша морковь и свекла не растут: этот простой ингредиент укрепит ваши овощи

Вы узнаете:
- Как правильно приготовить настой для подкормки
- Почему важно поливать именно вечером по влажной земле
- Сколько литров нужно на 1 м² грядки
Конец июня - решающий период для роста моркови и свеклы. Именно сейчас важно правильно подкормить растения, чтобы они сформировали крепкие и сочные корнеплоды.
Главред решил узнать, чем подкормить морковь и свеклу в июне, чтобы корнеплоды были крупными.
Об этом рассказывает эксперт по выращиванию овощей - огородница с ютуб-канала "Огородница из Одессы".
По ее словам, в этот период морковь переходит от наращивания листьев к утолщению корня. В это же время у свеклы активизируется рост самого плода. Обеим культурам критически нужны фосфор и калий, которые отвечают за качество и размер урожая. Азота должно быть минимум.
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Главред решил выяснить, как именно правильно подкормить морковь и свеклу на этом этапе.
Рецепт натуральной подкормки для моркови и свеклы:
- Древесная зола - 1 стакан (примерно 200 г на 10 литров воды)
- Настоять раствор ночь, затем процедить
- Добавить полстакана 9% уксуса
- Подождать 10-15 минут - и можно применять
Поливать следует вечером по увлажненной почве. Норма - 1 литр настоя на каждый квадратный метр. Повторную подкормку стоит сделать через две недели.
Этот метод позволяет укрепить растения естественным способом и без лишних затрат, что особенно актуально для огородников в сезоне-2025.
Подробную инструкцию смотрите в видео:
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О канале "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
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