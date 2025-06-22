Ваша морковь и свекла не растут: этот простой ингредиент укрепит ваши овощи

Растения начинают активно накапливать сахара и каротин, поэтому своевременная подкормка определяет качество будущего урожая.

https://glavred.info/life/vasha-morkov-i-svekla-ne-rastut-etot-prostoy-ingredient-ukrepit-vashi-ovoshchi-10675478.html Ссылка скопирована

В июне морковь и свекла переходят в фазу роста корнеплодов и нуждаются в фосфоре и калии для формирования урожая / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно приготовить настой для подкормки

Почему важно поливать именно вечером по влажной земле

Сколько литров нужно на 1 м² грядки

Конец июня - решающий период для роста моркови и свеклы. Именно сейчас важно правильно подкормить растения, чтобы они сформировали крепкие и сочные корнеплоды.

Главред решил узнать, чем подкормить морковь и свеклу в июне, чтобы корнеплоды были крупными.

видео дня

Об этом рассказывает эксперт по выращиванию овощей - огородница с ютуб-канала "Огородница из Одессы".

По ее словам, в этот период морковь переходит от наращивания листьев к утолщению корня. В это же время у свеклы активизируется рост самого плода. Обеим культурам критически нужны фосфор и калий, которые отвечают за качество и размер урожая. Азота должно быть минимум.

Вам также может быть интересно: Помидоры и перец дадут больший урожай: каким средством их нужно опрыскивать.

Главред решил выяснить, как именно правильно подкормить морковь и свеклу на этом этапе.

Рецепт натуральной подкормки для моркови и свеклы:

Древесная зола - 1 стакан (примерно 200 г на 10 литров воды)

Настоять раствор ночь, затем процедить

Добавить полстакана 9% уксуса

Подождать 10-15 минут - и можно применять

Поливать следует вечером по увлажненной почве. Норма - 1 литр настоя на каждый квадратный метр. Повторную подкормку стоит сделать через две недели.

Этот метод позволяет укрепить растения естественным способом и без лишних затрат, что особенно актуально для огородников в сезоне-2025.

Подробную инструкцию смотрите в видео:

Читайте также:

О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред