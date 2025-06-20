2 простейших способа, как подвязать помидоры: займут считанные минуты, а результат удивит

Такие способы будет очень просто воплотить в жизнь, а помидоры будут расти большими и не будут ломаться.

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2 самых простых способа, как подвязать помидоры/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Как правильно подвязывать помидоры в открытом грунте

Какими двумя простыми способами можно подвязать помидоры

Подвязывание помидоров - очень важная часть ухода за этими растениями. Такой этап ухода помогает предотвратить повреждение стеблей и плодов, улучшает проветривание кустов, а также облегчает сбор урожая и способствует лучшему освещению растений.

Главред расскажет о двух простых способах, как подвязывать помидоры.

видео дня

Способ 1

На YouTube-канале "Українське Село" рассказали, как легко и эффективно подвязать помидоры на открытом грунте.

Автор видео на своем огороде показала, как она подвязывает эти растения. В ряде между помидорами сначала нужно забить в землю несколько высоких палок. Затем к крайней в ряду палке снизу привязать веревку, протянуть ее к следующей палке, перекрутить по кругу от палки, чтобы она закрепилась - и так далее, пока дойдем до последней.

Далее повторить все то же самое, но на этот раз привязывать веревку поочередно к каждой палке немного выше того уровня, где вы привязывали перед этим.

Таким образом повторить эту процедуру несколько раз, чтобы веревка была натянута возле помидоров в несколько слоев на разном расстоянии от земли.

Смотрите видео первого способа подвязывания помидоров:

Способ 2

На YouTube-канале "Дом, сад и огород" рассказали о еще одном способе, как подвязать помидоры.

"Сегодня хочу показать, как мы подвязываем и высокорослые, и среднерослые, и низкорослые кусты. За годы мы перепробовали много разных способов, но этот нам нравится больше всего. И затраты меньше, и кустики томатов чувствуют себя очень хорошо", - отметила автор видео.

Нужно между двумя рядами забить высокие деревянные бруски - по 3-4 в зависимости от того, насколько длинные ряды. Поверх этих брусков горизонтально прикрепить длинные палки или бруски.

Далее попривязывать веревки от каждого стебля помидора к верхней горизонтальной палке. При этом эта веревка должна не просто крепиться к стеблю, а быть несколько раз обкрученной вокруг стебля по всей его длине, чтобы эффективно его закрепить.

"И между рядами ходить будет очень удобно, потому что помидоры лежат под наклоном и есть много места, и середину хорошо проветривает ветер. Очень хорошо себя показывает такая подвязка, если запускать кустики и в два, и в три ствола, потому что есть достаточно места для подвязывания. И даже когда появляются большие гроздья с помидорами, они хорошо держатся", - отметила автор видео.

Смотрите видео второго способа подвязывания помидоров:

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