Помидоры и перец дадут больший урожай: каким средством их нужно опрыскивать

Если обрабатывать помидоры и перец раз в месяц одним натуральным средством, растения будут расти лучше и урожай будет больше.

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Помидоры и перец дадут больший урожай благодаря натуральному средству/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Чем подкормить помидоры в домашних условиях

Чем подкормить перец для роста

Какое простое натуральное средство поможет увеличить урожай таких овощей

Вырастить помидоры и перец здоровыми может быть сложно, ведь им нужно много питательных веществ. Но существует естественный, однако при этом эффективный способ поддержать эти прихотливые растения и обеспечить больший урожай.

Как помидоры, так и перец требуют много энергии для выращивания своих плодов. В конце весны - начале лета питательные вещества в почве могут быстро истощиться. Если эти огородные культуры не подкормить должным образом в июне, то в следующем месяце они могут легко пострадать от жары и дать значительно меньший урожай.

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Фермер Джаннин, которая ведет свой блог с названием Giant Veggie Gardener, рассказала, какой она использует естественный способ стимулировать рост помидоров и перцев. По ее словам, чтобы эти растения лучше росли и дали больший урожай, стоит их опрыскать английской солью, пишет express.co.uk.

"Я всегда использовала порошок соли Эпсома на дне лунки, когда пересаживала помидоры в конце весны. Я читала, что это помогает образовывать больше цветов, а следовательно, и больше помидоров. Это также хорошо для перца и роз", - отметила фермерша.

Английская соль - это природный минерал, впервые обнаруженный в Эпсоме в Англии, который содержит магний и серу, питательные вещества, необходимые для выращивания фруктов и овощей. Такая соль является естественным способом стимулировать рост помидоров и перца для получения большего урожая.

Фермер отметила, что можно раствором такой соли опрыскивать растения. По ее словам, эта соль принесет больше пользы помидорам и перцу, если опрыскать их раствором, чем если просто сыпать ее на почву.

Нужно растворить одну столовую ложку такой соли в примерно 4,5 л воды. Затем поместить раствор в бутылку с распылителем и распылять его непосредственно на листья помидоров и перца. Лучше опрыскивать их утром, ведь если летом в жаркую погоду подпитывать растения позже, это может привести к ожогам листьев.

Надо повторять такую подкормку каждые четыре недели в течение лета. По словам фермера, в таком случае урожай помидоров и перца будет больше.

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