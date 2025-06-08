Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

Какой бы простой ни казалась эта загадка, она на самом деле намного сложнее. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди.

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Где три различия между двумя девушками/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно найти различия между двумя картинками, на самом деле гораздо сложнее, чем кажется сначала. На первый взгляд может казаться, будто бы ответ лежит на поверхности. Но на самом деле это не так - придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до него.

Однако, несмотря на сложность, такие загадки никого не оставят равнодушными - ни детей, ни взрослых.

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Если вы хотите бросить себе вызов, тогда можете разгадать следующую загадку, которую предлагает сайт jagranjosh.

На двух рисунках мы видим одну и ту же девушку, которая создает картину. Как мы видим, художница создает пейзаж - на ее картине видно солнце, облака и зеленые склоны.

Сначала может казаться, будто бы девушка на обоих изображениях одинаковая. И не стоит удивляться, ведь рисунки действительно очень похожи - как две капли воды.

Но если присмотреться, то станет понятно, что картинки на самом деле отличаются. И именно вам нужно будет отыскать три отличительные детали, которые делают эти изображения разными.

Если вы готовы - тогда вперёд? Но имейте в виду, что загадку надо разгадать за 49 секунд, поэтому нужно будет спешить.

Где три различия между двумя девушками/ jagranjosh

Для удобства слежения за временем можете использовать таймер или секундомер.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где скрыто правильное слово в головоломке - есть всего 7 секунд для поиска разгадки. От такой загадки просто голова пойдет кругом - среди большого количества неправильных слов нужно найти одно правильное.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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