Как правильно приготовить оладьи: секреты идеально воздушного теста

Ди узнаете:
- Что нужно добавить в кефир для идеальных оладий
- Для чего добавлять в муку разрыхлитель для теста
Оладьи - на первый взгляд простое ежедневное блюдо, но на самом деле не всем удается приготовить его идеально. Однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на собственном YouTube-канале рассказал, как приготовить пышные оладьи с первого раза.
Главред узнал, что у повара есть три секрета приготовления этого блюда. Прежде всего, Клопотенко советует нагреть кефир в течение 2-3 минут, прежде чем замешивать с ним другие ингредиенты.
"Когда мы работаем с мукой, когда мы работаем с дрожжами, мы всегда почему-то подогреваем молоко. Поэтому теплый кефир будет гораздо лучше работать и оладьи будут пышными", - пояснил он.
Еще одним секретом Клопотенко является добавление соды в кефир. По его словам, сода с кефиром должна сработать как белок, который надо взбивать. Поэтому с помощью венчика надо взбить кефир с содой для пышности будущего блюда.
Третьей хитростью является добавление к муке в отдельной емкости разрыхлителя для теста.
Повар также советует во время жарки оладий на сковородку добавлять не только немного растительного масла, но и немного сливочного масла для нежности.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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