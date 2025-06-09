Ошибку совершают почти все: как правильно жарить яйца на сковородке

Большинство людей привыкли жарить яйца на масле, но это не совсем правильно.

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Как пожарить яйца без масла / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему не нужно добавлять масло на сковородку во время жарки яиц

Как лучше жарить яйца

На первый взгляд жареные яйца - самое простое блюдо, которое умеют приготовить даже дети. Однако это не совсем так, ведь большинство годами допускает серьезную ошибку во время приготовления яиц.

Главред выяснил, что ошибкой является использование масла. Обычно для того чтобы поджарить яйца в сковородку добавляют по крайней мере несколько капель масла, что делает блюдо достаточно жирным.

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В TikTok украинский блогер Инна Лагомин рассказала, что яйца можно легко поджарить на обычной воде и польза от такого блюда будет значительно больше.

Для этого на тефлоновую сковородку нужно налить воды и накрыть ее крышкой. Когда вода закипит, нужно разбить на сковородку яйца, снова накрыть ее крышкой и готовить блюдо в течение 3-5 минут.

"Таким образом вы получите полезные яйца, жареные на воде", - заверила блогерша.

Смотрите видео, как правильно жарить яйца на воде:

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Кто такая Инна Лагомин? Инна Лагомин - популярная украинская фудблогерка из Житомира, которая ведет кулинарный блог в Instagram и TikTok под ником @inna_la.food. В своем блоге она делится простыми и вкусными рецептами домашних блюд, в частности сезонных закусок, десертов и блюд на каждый день.

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