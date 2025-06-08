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Зачем кошки сбрасывают вещи со стола: существует неожиданная причина

Даяна Швец
8 июня 2025, 21:13
59
Через многократное подталкивание предметов кошки собирают информацию о них и одновременно тренируются в охоте.
кот
Почему коты сталкивают вещи перед хозяевами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Почему ваш кот толкает вещи лапой
  • Как кошки манипулируют нашим вниманием

Многие владельцы котов знакомы с ситуацией, когда любимец без всякого видимого повода сталкивает со стола какую-то безделушку. Главред со ссылкой на Petbook объясняет, что такое поведение имеет несколько глубинных причин, которые сочетают инстинкты, любопытство и стремление к взаимодействию.

1. Исследовательский инстинкт

Молодые кошки особенно активно изучают окружающий мир. Они используют не только обоняние, но и лапы - именно так в природе они проверяют, безопасен ли тот или иной объект. Подталкивание насекомых или камней помогает понять, движется ли объект, и стоит ли с ним иметь дело. В домашних условиях это превращается в игру с мелкими вещами - ручками, резинками или другими предметами, которые так легко падают на пол.

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2. Движение - это игра

Даже если предмет не живой, но он движется после прикосновения лапкой, это может включить у кота охотничий или игровой режим. Некоторые коты многократно толкают один и тот же предмет, будто тестируют, как и когда он упадет. Важно, что таким образом животное не просто играет, а учится - о весе, балансе, силе толчка.

3. Есть реакция хозяина - есть повторение действия

Особый интерес вызывает поведение людей после падения предмета. Если предмет с грохотом разбивается, кошка может испугаться и больше не повторять действия. Но если это что-то легкое, а хозяин каждый раз поднимает предмет - игра продолжается. И она может войти в привычку.

4. Желание быть замеченным

Очень часто такое поведение возникает не только из-за любопытства, а как способ привлечь внимание. Когда хозяева мгновенно реагируют - особенно если предмет ценный, - животное замечает: это действие вызывает эмоции. И повторяет его.

"Например, кот моих родителей регулярно опрокидывал стаканы с водой, потому что все тогда смешно подпрыгивали, хватали полотенца и ругали его. Он продолжал это делать до конца своей жизни и неизменно получал необходимое внимание", - отмечает эксперт по поведению котов Саския Шнайдер.

Иногда коты даже смотрят в глаза хозяину перед тем, как что-то столкнуть, будто спрашивая: "Ну что там, кожаный, ты смотришь?"

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

5. Что делать, если кот сбрасывает вещи со стола?

Если поведение стало постоянным - изменить его будет сложно. Прежде всего, не следует реагировать эмоционально. Идеальный вариант - просто убрать все потенциально опасные или хрупкие предметы с поверхностей. Также поможет перенаправление: дать коту специальные игрушки, которые он может сбросить без ущерба для дома.

При этом важно помнить: коты не делают это со зла. Им просто интересно, скучно или хочется побыть в центре внимания.

Также ранее сообщалось, почему некоторые коты мурлыкают больше других.

Больше интересных новостей:

Как правильно гладить кота?

Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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