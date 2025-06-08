Зачем кошки сбрасывают вещи со стола: существует неожиданная причина

Через многократное подталкивание предметов кошки собирают информацию о них и одновременно тренируются в охоте.

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Почему коты сталкивают вещи перед хозяевами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему ваш кот толкает вещи лапой

Как кошки манипулируют нашим вниманием

Многие владельцы котов знакомы с ситуацией, когда любимец без всякого видимого повода сталкивает со стола какую-то безделушку. Главред со ссылкой на Petbook объясняет, что такое поведение имеет несколько глубинных причин, которые сочетают инстинкты, любопытство и стремление к взаимодействию.

1. Исследовательский инстинкт

Молодые кошки особенно активно изучают окружающий мир. Они используют не только обоняние, но и лапы - именно так в природе они проверяют, безопасен ли тот или иной объект. Подталкивание насекомых или камней помогает понять, движется ли объект, и стоит ли с ним иметь дело. В домашних условиях это превращается в игру с мелкими вещами - ручками, резинками или другими предметами, которые так легко падают на пол.

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2. Движение - это игра

Даже если предмет не живой, но он движется после прикосновения лапкой, это может включить у кота охотничий или игровой режим. Некоторые коты многократно толкают один и тот же предмет, будто тестируют, как и когда он упадет. Важно, что таким образом животное не просто играет, а учится - о весе, балансе, силе толчка.

3. Есть реакция хозяина - есть повторение действия

Особый интерес вызывает поведение людей после падения предмета. Если предмет с грохотом разбивается, кошка может испугаться и больше не повторять действия. Но если это что-то легкое, а хозяин каждый раз поднимает предмет - игра продолжается. И она может войти в привычку.

4. Желание быть замеченным

Очень часто такое поведение возникает не только из-за любопытства, а как способ привлечь внимание. Когда хозяева мгновенно реагируют - особенно если предмет ценный, - животное замечает: это действие вызывает эмоции. И повторяет его.

"Например, кот моих родителей регулярно опрокидывал стаканы с водой, потому что все тогда смешно подпрыгивали, хватали полотенца и ругали его. Он продолжал это делать до конца своей жизни и неизменно получал необходимое внимание", - отмечает эксперт по поведению котов Саския Шнайдер.

Иногда коты даже смотрят в глаза хозяину перед тем, как что-то столкнуть, будто спрашивая: "Ну что там, кожаный, ты смотришь?"

​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

5. Что делать, если кот сбрасывает вещи со стола?

Если поведение стало постоянным - изменить его будет сложно. Прежде всего, не следует реагировать эмоционально. Идеальный вариант - просто убрать все потенциально опасные или хрупкие предметы с поверхностей. Также поможет перенаправление: дать коту специальные игрушки, которые он может сбросить без ущерба для дома.

При этом важно помнить: коты не делают это со зла. Им просто интересно, скучно или хочется побыть в центре внимания.

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