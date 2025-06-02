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Почему нельзя принимать душ сразу после еды: врач дала неожиданный ответ

Даяна Швец
2 июня 2025, 14:57
43
Рекомендуется подождать 30-60 минут после еды перед приемом душа.
кушать, еда, душ
Последствия душа после обеда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Прием душа сразу после еды вредит пищеварению
  • Это может привести к изжоге, тяжести в желудке и головокружению

Часто после сытного обеда или ужина люди сразу идут в ванную, чтобы принять душ и освежиться. Это кажется безобидной привычкой, однако она может иметь негативные последствия для пищеварения. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Instagram-страницу испанского врача Сары Марин Бербелл, которая специализируется на микробиоте.

Почему не стоит принимать душ сразу после еды?

После приема пищи кровь активно приливает к органам пищеварения, чтобы обеспечить эффективную переработку пищи. В этот момент пищеварительная система требует много энергии.

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Когда же мы принимаем душ, кровь направляется к коже, чтобы регулировать температуру тела. Это снижает приток крови к желудку, замедляет пищеварение и может вызвать изжогу, ощущение тяжести, вздутие и даже головокружение.

Особенно актуально это в летнее время, когда организм сильнее реагирует на перепады температур. Оптимально - подождать от 30 до 60 минут после еды, прежде чем идти в душ.

Исследование, проведённое в Гарварде в 2022 году, также показало: вздутие живота часто возникает из-за заглатывания избытка воздуха - например, если человек ест в спешке, разговаривает за столом или переедает. Это способствует образованию газов и вызывает дискомфорт.

Что еще нежелательно делать сразу после еды?

Чтобы избежать этих симптомов, следует внимательнее относиться к питанию: есть медленно, не спешить, не переедать и пить достаточное количество воды, а также не стоит:

  • Курить. После еды кровь активно циркулирует в пищеварительном тракте, а токсичные вещества из сигарет в этот момент усваиваются быстрее. Это повышает риск развития желудочно-кишечных болезней, язвы и даже рака.
  • Пить чай или кофе. Чай содержит танины, которые ухудшают усвоение железа и других микроэлементов. Кофе может стимулировать повышенное выделение желудочной кислоты, что приводит к изжоге и дискомфорту.
  • Ложиться или отдыхать в горизонтальном положении. Это способствует рефлюксу - забросу желудочной кислоты в пищевод. В результате появляется изжога, вздутие и нарушается пищеварение. Также это может способствовать набору веса.
  • Пить холодную воду или ледяные напитки. Холод вызывает сужение сосудов в желудке, что замедляет пищеварение. Такое воздействие особенно нежелательно для людей с чувствительным желудком.

Также ранее рассказывалось, почему пожилые люди ложатся рано и просыпаются первыми.

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Какие существуют виды пищеварения?

Пищеварение - совокупность механических, химических и биологических процессов, обеспечивающих расщепление сложных питательных веществ, попавших с пищей, на относительно простые соединения, которые могут быть ассимилированы организмом, пишет Википедия.

Известны три основных вида пищеварения: внутриклеточное, внеклеточное и мембранное.

В большинстве случаев эти типы комбинируются в одном организме, что обеспечивает максимальную эффективность системы пищеварения.

  • Внутриклеточное пищеварение самое древнее с эволюционной точки зрения. Оно происходит внутри клетки благодаря гидролизу ферментами цитоплазмы или в специальных органах - пищеварительных вакуолях, которые могут существовать постоянно или образовываться при фагоцитозе или пиноцитозе. Этот вид пищеварения присущ всем одноклеточным и низшим многоклеточным организмам (например, губкам). Среди высших животных распространен процесс фагоцитоза лейкоцитов крови, который является по сути внутриклеточным пищеварением.
  • Внеклеточное, или дистантное, пищеварение заключается в процессе переноса ферментов, синтезированных в крови, во внеклеточную среду организма. При этом секреторные клетки расположены удаленно от полостей, где под действием пищеварительных ферментов (слюнные железы и поджелудочная железа у млекопитающих) собственно происходит пищеварение. Такой тип пищеварения характерен для кольчатых червей, ракообразных, насекомых, головоногих, хордовых, в том числе покровников, кроме ланцетника. У ряда животных (в частности пауков) есть даже внекишечное пищеварение.
  • Мембранное, или пристеночное, пищеварение занимает промежуточное положение между внутриклеточным и внеклеточным пищеварением. Оно происходит благодаря действию ферментов структур клеточной мембраны. У высших животных мембранное пищеварение происходит на поверхности мембран микроворсинок клеток кишки и представляет собой основной механизм промежуточных и заключительной стадии пищеварения, обеспечивая сближение пищеварительных и транспортных процессов пищеварения. Мембранное пищеварение характерно для птиц, млекопитающих (в том числе для человека), рыб, круглоротых и многих беспозвоночных (насекомые, ракообразные, моллюски, черви).
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