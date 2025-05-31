Почему пожилые люди ложатся рано и просыпаются первыми: ответ врачей

То, что в молодости казалось настоящим вызовом, то есть вставать на рассвете, со временем становится привычкой.

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Почему в старшем возрасте меняется сон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему с возрастом мы просыпаемся раньше

Как бороться с ранним пробуждением

Многие люди замечают, что с возрастом начинают просыпаться значительно раньше, даже не пользуясь будильником. В чем причина такого явления? Издание Главред, ссылаясь на Huffpost, объяснило это изменение.

Почему мы просыпаемся раньше с возрастом?

Доктор Сайрам Партхасарати объясняет, что с течением времени мозг, как и другие органы, теряет часть чувствительности. Он уже не так эффективно воспринимает сигналы из внешней среды - закат, дневной свет, употребление пищи, социальные взаимодействия или физическую активность. Все эти факторы помогают ориентироваться в суточном ритме.

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Иначе говоря, эти сигналы служат своеобразными маркерами для мозга, чтобы он знал, какое сейчас время суток. Но у людей старшего возраста этот механизм нарушается из-за снижения способности нервных путей передавать сигналы. Как следствие, пожилые люди быстрее устают вечером и просыпаются раньше - уже полностью отдохнувшими.

Какова роль зрения в раннем пробуждении?

С возрастом ухудшается и способность глаз пропускать достаточное количество света к мозгу. Это особенно актуально для людей с катарактой. Помутнение хрусталика глаза вызывает снижение интенсивности светового воздействия, поэтому организм может воспринимать закат раньше, чем он есть на самом деле.

Из-за этого организм начинает вырабатывать мелатонин - гормон сна - раньше времени. Это и заставляет человека ложиться раньше и соответственно - раньше просыпаться.

Как себе помочь лучше спать?

Чтобы отрегулировать свой суточный ритм, специалист советует добавлять больше яркого света в вечерний период. Это может быть прогулка перед сном, включенное освещение в доме или просмотр телевизора на ярком экране.

Такие источники света помогают мозгу думать, что день ещё продолжается, и отсрочивают выработку мелатонина.

Также специалисты рекомендуют избегать употребления алкоголя перед сном: хотя он и может вызвать сонливость, но в действительности нарушает качество ночного отдыха.

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