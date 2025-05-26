Правда о красном вине, которую боятся озвучить: эксперт раскрыл неожиданные факты

Что вы узнаете о вине:
- Вино может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая здоровье кровеносных сосудов
- Умеренное потребление также может быть связано с пониженным риском когнитивных расстройств и заболеваний
- Однако, чрезмерное потребление алкоголя, включая красное вино, несет значительные риски для здоровья
Красное вино не только радует вкусом, но и может положительно влиять на здоровье. Однако важно "зарубить себе на носу" - главное знать меру. Об этом подробно рассказывает Главред со ссылкой на издание Marca, обращая внимание как на преимущества, так и на возможные риски этого напитка.
Чем полезно красное вино?
Специалисты отмечают: вино из красных сортов винограда содержит антиоксиданты, среди которых особенно выделяется ресвератрол. Именно он помогает улучшить состояние сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и таким образом уменьшая риск сердечных болезней.
Антиоксиданты также нейтрализуют действие свободных радикалов - молекул, которые ускоряют старение клеток и могут способствовать развитию хронических недугов. Благодаря этому красное вино ассоциируется с профилактикой старения и поддержанием общего тонуса организма.
Еще один плюс - потенциальное влияние на работу мозга. Умеренное потребление этого напитка может уменьшить вероятность развития болезней, связанных с ухудшением памяти и когнитивными функциями.
Красное вино, по словам исследователей, может также облегчить симптомы стресса, способствовать лучшему пищеварению и даже помогать в контроле веса - конечно, если не злоупотреблять.
Какие риски нужно учитывать?
Как и любой алкогольный напиток, вино следует употреблять с осторожностью. Чрезмерное потребление может серьезно навредить здоровью - в частности печени, которая первой страдает от токсической нагрузки.
Частое употребление алкоголя увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний - особенно это касается рака груди и толстой кишки.
Также чрезмерное потребление способно вызвать другие проблемы - артериальную гипертензию, нарушения сердечного ритма, а в крайних случаях - даже когнитивные нарушения, включая деменцию.
Кстати, ранее рассказывалось, с каким вином обычно едят рыбу, чтобы получить массу удовольствия.
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Что за ресурс - Marca?
MARCA - испанская ежедневная спортивная газета. Хотя футбол является их главным направлением, Marca также освещает другие виды спорта, такие как баскетбол, теннис, мотоспорт и другие, пишет Википедия.
Основана 21 декабря 1938 года в Сан-Себастьяне как еженедельная газета. С 1942 года выходит ежедневно. Редакционная политика издания направлена, в первую очередь, на освещение футбола.
Газета имеет около 2300000 читателей, данный показатель - самый высокий среди печатных СМИ в Испании.
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