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C каким вином едят рыбу: как получить гастрономическое удовольствие

Алена Кюпели
27 февраля 2025, 23:01
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Жареные рыбные блюда любят естественную кислотность белых вин, таких как Семильон, Совиньон Блан и Рислинг.
Почему белое вино лучше подходит к рыбе
Почему белое вино лучше подходит к рыбе / Коллаж Главред, фото Instagram

Чтобы прослыть винным гурманом и, более того, получать от него максимальное удовольствие не только во время аперитива, но и во время ужина, стоит знать простые правила сочетания вина с едой. К примеру, вы можете задаваться вопросом: почему белое вино подают к рыбе?

На самом деле, ответ очень прост: стиль вина, которое вы выбираете для сочетания с вашим блюдом из морепродуктов или рыбы, диктуется его деликатностью.

От классического сочетания свежего игристого с устрицами и не совсем классического сочетания лосося с Пино Нуар, существует широкий спектр возможностей сочетания вина и рыбы.

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Не только белое вино идеально сочетается с рыбой
Не только белое вино идеально сочетается с рыбой / Фото Pixabay

Часто также звучит вопрос: почему не едят рыбу с красным вином? И оказывается, что очень даже едят. Ведь легкие и среднетяжелые пикантные красные вина, такие как гренаш, неро д'авола, барбера, пино нуар и мерло, прекрасно сочетаются с лососем, жирной рыбой, такой как тунец и скумбрия, морепродуктами в томатных соусах и индийскими карри на основе морепродуктов.

Какой алкоголь пьют с рыбой?

Жареные рыбные блюда любят естественную кислотность белых вин, таких как Семильон, Совиньон Блан и Рислинг. К слову, если выбирать французские вина из более холодных регионов Франции, то и кислотность вина будет выше. Впрочем, как и его свежесть.

А вот более тяжелая и жирная рыба, просто приготовленная на гриле, может принять текстуру среднетяжелых Марсанов, Пино Гри, Арнеис и Фиано.

Верментино также является текстурным сортом, который демонстрирует классические соленые или морские брызги, что делает его идеальным для просто приготовленных морепродуктов.

Какое вино подать к лососю?

Когда дело доходит до красного вина и морепродуктов, забудьте то, что вы слышали или читали о том, что они не сочетаются. Богатство рыбы, такой как лосось, делает ее отличной для любителей красного вина, и лучшими сочетаниями являются легкие и средние, а также пикантные красные вина, такие как Гренаш, GSM Blends, Неро д'Авола, Барбера, Пино Нуар и Мерло. Для тех, кто не любит красные вина, Розе — еще один восхитительный выбор.

Розе - отличный выбор для рыбного ужина
Розе - отличный выбор для рыбного ужина / Фото Pixabay

Эти сорта также исключительно хорошо сочетаются с жирными рыбными рагу, карри, блюдами на основе томатов, такими как буйабес, и жирной рыбой, такой как тунец и скумбрия.

Большинство белых вин средней плотности будут вкусны с кесадильями, особенно современное Шардоне из долины Хантер.

Белая рыба и вино

Нежные и мягкие на вкус виды рыб, такие как камбала, морской язык и тилапия, можно быстро и легко приготовить на гриле или запечь, а затем просто подать с лимоном и травами.

Итальянские белые вина — естественное дополнение. Помимо популярного Пино Гриджио, обратите внимание на такие сорта винограда, как Верментино, Фиано и Грилло, из которых получаются свежие лимонные вина. Островные белые вина из Сицилии и Сардинии иногда имеют свежий соленый привкус, который также хорошо сочетается с просто жареной рыбой.

Камбала в лимонном соусе
Камбала в лимонном соусе / Фото Pixabay

В целом, белые вина из прибрежных винодельческих регионов — беспроигрышный вариант для рыбы. Подумайте о португальском Vinho Verde с виноградом сорта Альвариньо или его испанском кузеном Альбариньо из Риас-Байшас. Греческое Assyrtiko, особенно с острова Санторини, — еще один отличный выбор.

Вина, такие как Assyrtiko, с высокой натуральной кислотностью, хорошо сочетаются с нежной белой рыбой в сливочных соусах или приготовленной в масле. Невыдержанное в дубе Шардоне, например, Шабли, — надежный выбор, как и абсолютно сухое Мюскаде из долины Луары, которое также является одним из классических сочетаний с устрицами и другими морепродуктами.

Говоря о классических сочетаниях, хорошее, слегка выдержанное в дубе белое Бургунди идеально сочетается с жареной лимонной камбалой.

Структурная белая рыба

Обитатели океана, такие как треска, палтус, пикша и морской окунь, могут быть отнесены к категории хлопьевидной белой рыбы, но с более крупными хлопьями и более плотной текстурой они, как правило, используются в блюдах с более насыщенными соусами, специями и ароматными травами.

Это означает, что вы можете выбрать более крепкое белое вино, возможно, с некоторой выдержкой в ​​дубе или бутылке. Попробуйте такие стили, как выдержанное белое Риоха или Шенен Блан из долины Луары.

Экзотические, пряные эльзасские белые вина из Рислинга, Гевюрцтраминера и Пино Гри, возможно, с небольшим количеством остаточного сахара, будут хорошо сочетаться с блюдами из белой рыбы с азиатскими специями.

Такие травы, как укроп, эстрагон, петрушка, зеленый лук, майоран и лимонник, особенно хорошо сочетаются с рыбой. Рыбные блюда с травами требуют вин, которые дополняют эти вкусы собственными яркими травяными нотками. Совиньон блан — либо свежие, пикантные версии из Новой Зеландии, либо более сдержанные травянистые стили из долины Луары — является надежным вариантом.

Шампанское - всегда праздник
Шампанское - всегда праздник / Фото Pixabay

Если ваша треска или пикша обжарены в кляре — либо легкая японская темпура, либо классическая рыба с жареным картофелем — ищите свежее сухое белое вино с высокой кислотностью, чтобы компенсировать жирность.

Опять же, хорошо подойдут альвариньо/альбариньо или "колючий" совиньон блан из Чили или Новой Зеландии. Но по-настоящему выигрышная комбинация с жареной рыбой — это сухой игристый напиток, так как сочетание пузырьков и высокой кислотности легко "противостоит" тесту.

Шампанское blanc de blancs идеально подходит для декадентского выбора или попробуйте более дешевый французский креман.

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