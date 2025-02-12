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Мультиварка и лаврушка: какое вино выбрать для глинтвейна и сразить своих гостей

Алена Кюпели
12 февраля 2025, 21:12
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Можно удивительно разнообразить свой глинтвейн, приготовив его в мультиварке.
Глинтвейн можно разнообразить
Глинтвейн можно разнообразить / Коллаж Главред, фото Pixabay

Слово Глинтвейн может вызывать в памяти образы оживленных европейских рождественских рынков, где дымящиеся кружки пряного вина согревают руки и бодрят дух.

Что нужно знать про Глинтвейн:

Но знаете ли вы, что этот зимний продукт имеет многовековую историю и имеет множество названий по всему миру? В англоязычных странах его обычно называют "глинтвейном" — термин, который передает согревающую, пряную сущность этого любимого всеми напитка. Мало что может сравниться с радостью свернуться калачиком с теплой кружкой глинтвейна морозным вечером. Его пряный аромат, насыщенный вкус и праздничное очарование делают его зимней классикой, любимой как у любителей вина, так и у обычных людей.

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Независимо от того, устраиваете ли вы праздничную встречу или просто хотите согреться, глинтвейн — это лучший сезонный напиток. Главред предлагает изучить его историю, понять, какое вино идеально подходит для его создания, а также то, как приготовить свой наилучший глинтвейн.

Кстати, можно экспериментировать и с белым вином
Кстати, можно экспериментировать и с белым вином / Фото Pixabay

Как появился глинтвейн

Истоки глинтвейна восходят к Римской империи, где вино подогревали и настаивали на специях, чтобы бороться с зимним холодом, а также укреплять здоровье и сохранять вино во время походов.

По мере того, как римляне "расширялись" по Европе, они привезли с собой этот согревающий напиток, и он развился в местных культурах. К XIV веку европейцы полностью приняли глинтвейн, и в письменных рецептах упоминались такие ингредиенты, как корица, гвоздика и мед.

В Германии глинтвейн стал центральным праздничным блюдом, подаваемым на рождественских ярмарках (Weihnachtsmärkte) вместе с праздничными угощениями. Вскоре его популярность распространилась на Скандинавию (как Glögg), Францию ​​(как vin chaud) и за ее пределы. Сегодня глинтвейн является синонимом зимнего настроения во всем мире.

Специи и тепло

Что отличает глинтвейн, так это смесь теплого алкоголя и ароматных специй. При нагревании вино выделяет ароматические соединения, наполняя пространство уютным ароматом зимы. Корица, гвоздика и звездчатый анис создают сенсорные ощущения, которые одновременно успокаивают и бодрят.

Какие специи идут в глинтвейн
Какие специи идут в глинтвейн / Фото Pixabay

Почему нельзя кипятить глинтвейн? Осторожное нагревание вина сохраняет его вкус и содержание алкоголя. Перегрев может привести к горькому привкусу и испарению алкоголя, поэтому подогревайте на медленном огне для идеального баланса.

Почему глинтвейн идеально подходит для праздников

Немногие напитки вызывают дух праздников так, как глинтвейн. Теплый, пряный аромат наполняет воздух праздничным настроением, делая его основным продуктом на встречах и рынках. Его универсальность также означает, что вы можете настроить рецепт в соответствии со своим вкусом, предпочитаете ли вы более сладкий оттенок или дополнительную дозу специй.

Помимо своего вкуса, глинтвейн — это отличный способ повторно использовать остатки или доступное вино.

Какое вино лучше подходит к глинтвейну?

Ключ к отличному глинтвейну заключается в выборе правильной основы. Ищите яркие красные вина с фруктовыми, слаботанинными профилями, чтобы лучше дополнить специи. Ведь сами по себе полнотелые вина, по типу каберне совиньйон очень самодостаточны и специи могут отвлечь от итак уже пряного аромата этого вина.

Глинтвейн приятно пить из красивой и яркой посуды
Глинтвейн приятно пить из красивой и яркой посуды / Фото Pixabay

Какие сорта подходят для глинтвейна?

Мерло: мягкое и фруктовое вино, достаточно полнотелое, имеет ароматы малины, черной черешни и шоколада.

Гренаш: добавляет в смесь нотку специй, так как само по себе имеет ароматы сушеной клубники, жаренной сливы, кожи и лакрицы.

Зинфандель: его джемовые ноты хорошо выдерживают сильные специи.

Пино Нуар: вино с легким телом, фруктовыми нотами и не самой высокой кислотностью. Специи могут отлично дополнить его.

Как приготовить глинтвейн дома

Ингредиенты

1 бутылка красного вина (мерло, гренаш или зинфандель)

1/4 стакана сахара (регулируйте по вкусу или замените медом для естественной сладости)

1 апельсин, тонко нарезанный кружочками (оставьте несколько ломтиков для украшения)

1 лимон, только цедра (для свежей цитрусовой яркости)

Специи для глинтвейна

2 палочки корицы

4 целых гвоздики

3 стручка бадьяна

1 стручок ванили, разрезанный вдоль или 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта)

1/4 стакана бренди (по желанию, для дополнительной насыщенности)

1 стакан свежего клюквенного сока (для терпкого, праздничного оттенка)

Креативные советы для вкусного эксперимента

Глинтвейн в мультиварке: добавьте все ингредиенты в мультиварку и оставьте на медленном огне на 1–2 часа — идеально для вечеринок.

Безалкогольный глинтвейн: замените вино виноградным соком или яблочным сидром, чтобы получить версию, подходящую для детей и сохраняющую все праздничные ароматы.

Региональные вариации: поэкспериментируйте с местными специями, такими как кардамон (шведский глёг) или лавровый лист (глинтвейн по-португальски).

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