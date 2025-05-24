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Не 10 тысяч: сколько шагов действительно нужно проходить в день

Даяна Швец
24 мая 2025, 16:00
193
Как оказалось, для уменьшения риска развития рака достаточно меньшего количества ежедневных шагов.
шаг
Какая новая норма для сохранения здоровья / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Исследование показывает, что для снижения риска рака достаточно проходить 7000 шагов в день
  • Не имеет значения, ходите ли вы быстро - главное, это общее количество движения в течение дня

В Великобритании провели масштабное и интересное исследование, результаты которого опровергают популярное представление об обязательных "10 тысячах шагов в день" для поддержания здоровья. О новых данных рассказывает Главред со ссылкой на научный журнал BMJ Journals.

Какие основные выводы исследования?

Ученые в течение шести лет наблюдали за более 85 тысячами человек и пришли к выводу, что физическая активность напрямую влияет на снижение риска заболевания раком.

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Участники, которые ежедневно проходили примерно 7 тысяч шагов, имели на 11% меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто делал только 5 тысяч. Увеличение до 9 тысяч шагов снижало риск уже на 16%. Однако дальнейший рост активности не давал существенной дополнительной пользы.

В исследовании учитывались 13 видов онкологических заболеваний, среди которых:

  • рак легких;
  • толстой и прямой кишки у мужчин;
  • рак груди;
  • эндометрия;
  • рак толстой кишки;

Важно, что результаты сохраняли свою актуальность даже после учета факторов возраста, состояния здоровья и стиля жизни, что подчеркивает вес именно физической активности.

Влияет ли скорость ходьбы?

Темп не имел принципиального значения. Как медленная, так и энергичная походка положительно влияли на состояние здоровья. Самое главное - это общее количество движения, которое человек выполняет в течение суток. Даже незначительное сокращение сидячего времени в пользу легкой активности уже имеет положительный эффект.

Эти результаты соответствуют рекомендациям по здоровому образу жизни, которые предусматривают по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности еженедельно.

Учитывая высокие показатели ожирения и малоподвижности, особенно среди молодежи, повышение уровня ежедневной подвижности может стать эффективной профилактикой рака.

Также существует полезная привычка от фитнес-тренера как есть и не набирать вес.

Больше интересных новостей:

Что известно о ресурсе BMJ Journals?

The BMJ - еженедельный рецензируемый медицинский журнал, один из старейших общих медицинских журналов мира, пишет Википедия.

Первоначально названный "Британский медицинский журнал" (англ. British Medical Journal), в 1988 году название было официально сокращено до BMJ, а в 2014 году изменено на The BMJ.Журнал издается BMJ Group, дочерней компанией Британской медицинской ассоциации. Нынешний главный редактор Фиона Годли была назначена в феврале 2005 года.

The BMJ публикует высококачественные оригинальные исследования, обзоры, образовательные материалы и клинические случаи. Он фокусируется на темах, имеющих значение для врачей, пациентов и лиц, формирующих политику в сфере здравоохранения. Журнал известен своей приверженностью к доказательной медицине и открытому рецензированию.

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