Головоломка, которая поджигает мозг: найти скрытые числа в оптическом круге

Оптические головоломки всегда вызывают большой интерес, ведь сочетают визуальный эффект с настоящим интеллектуальным вызовом.

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Попробуйте заметить число на этом изображении / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, fresherslive

Новый визуальный тест, появившийся в интернете, заставил многих пользователей задуматься, сообщает Главред со ссылкой на издание fresherslive.

Такие цифровые загадки - не только интересный досуг, но и полезный тренажер для зрения и концентрации. Каждый ищет свой способ разгадать задачу, но решение чаще всего оказывается проще, чем кажется на первый взгляд.

Попробуйте найти зашифрованное число на картинке. Если справитесь за 10 секунд - у вас отлично развито мышление.

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Цифровая загадка, проверяющая внимательность до максимума / фото: fresherslive

Не спешите с выводами, если число сразу не видно - посмотрите еще раз, внимательнее.

Сконцентрируйтесь на деталях, всмотритесь в узор - возможно, ответ уже перед вами.

А если после нескольких попыток все еще трудно найти число, не расстраивайтесь - прокрутите вниз, и вы увидите правильный ответ. Секретное число, спрятанное на картинке - 3452839.

Также предлагаем тест, где надо найти ошибку за 6 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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