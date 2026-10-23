Как убрать грязь и запах пота с куртки: понадобится лишь одно домашнее средство

Эксперт объяснила, чем очистить воротник и манжеты, как устранить запах с подкладки и на каком режиме стирать верхнюю одежду.

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Как стирать куртку в стиральной машине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как без стирки очистить воротник, манжеты и карманы куртки

Какой режим стиральной машины выбрать для курток и пуховиков

Многие люди боятся стирать куртку в стиральной машине, ведь это может повредить наполнитель. Однако и оставлять верхнюю одежду с пятнами на воротнике и рукавах тоже не стоит.

Главред решил разобраться, как очистить грязный воротник и рукава куртки.

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Как подготовить куртку к стирке

Запах пота на подкладке, серый воротник и сбившийся в комки наполнитель после стирки куртки чаще всего являются следствием пропущенной подготовки и неправильных настроек техники. Автор YouTube-канала "Советы для дома" рассказала, как очистить верхнюю одежду дома и не испортить ее.

"Для куртки, в принципе, характерны такие загрязнения, как кожный жир, пот, пыль, косметика, уличная грязь. Если просто бросить ее в стиральную машину, то многие загрязнения останутся на месте, а сама куртка, если вы выберете неправильный режим стирки, может потерять свой внешний вид", - отмечает она.

Как очистить воротник и манжеты куртки без стирки

Проблемные участки специалистка советует обрабатывать точечно еще до того, как вещь попадет в барабан. Самое доступное средство для этого есть почти в каждом доме.

"Небольшое количество хозяйственного мыла натираю на мелкой терке. Оно неагрессивно, имеет натуральный состав и при этом хорошо отстирывает грязь и различные пятна", - рассказывает женщина.

Стружку заливают горячей водой и энергично взбивают зубной щеткой до густой пены. Ею обрабатывают воротник, манжеты, карманы и планку молнии, после чего оставляют на 10–15 минут и только потом отправляют куртку в стиральную машину.

Как убрать запах пота и пятна с куртки

Отдельные хлопоты доставляет стойкий неприятный запах, который не исчезает даже после машинной стирки. Справиться с ним поможет аптечный антисептик.

"Если после длительного ношения на подкладке куртки появляется запах пота, особенно в области спины и подмышек, возьмите хлоргексидин и смешайте его с водой в равных пропорциях. Опрыскайте подкладку и дайте ей полностью высохнуть", - отмечает специалист.

Стирать вещь после такой обработки не обязательно, поэтому процедуру можно повторять в течение всего сезона.

Для жирных пятен эксперт предлагает смесь крахмала - картофельного или кукурузного - со средством для мытья посуды. Последнее должно быть бесцветным: желтый, синий или зеленый гель может оставить на ткани цветные следы.

Как правильно постирать куртку в стиральной машине

Перед загрузкой нужно проверить карманы, застегнуть пуговицы, молнии и липучки. Массивную фурнитуру - застежки, декор, украшения - стоит обернуть влажными или даже сухими салфетками, чтобы она меньше ударялась о стенки.

Меховую опушку с капюшона или воротника снимают, а саму куртку выворачивают наизнанку: так застежки меньше повреждают ткань, а лицевая сторона лучше сохраняет вид.

"Стирать нужно только одну куртку за один цикл, во время стирки куртка становится тяжелой и должна свободно перемещаться в барабане. Если добавить другие вещи, они будут мешать равномерной стирке и полосканию, а наполнитель может сильнее сбиться", - предупреждает автор видео.

Вместо порошка лучше использовать жидкий гель: сыпучее средство хуже растворяется, плохо вымывается из утеплителя и может оставить белые разводы.

"Кондиционер для белья добавлять не нужно, он может оставлять пленку на ткани, ухудшать свойства мембраны и снижать способность утеплителя сохранять тепло", - добавляет женщина.

Если у стиральной машины есть отдельная программа для пуховиков или верхней одежды, выбирать стоит именно ее. При отсутствии такой подойдет "синтетика": в этом режиме расходуется больше воды, поэтому изделие меньше мнется, лучше прополаскивается и меньше трется.

"Температуру устанавливайте на 30 градусов, а отжим выбирайте средний для вашей стиральной машины - это 600 или 800 оборотов. Также не забудьте включить дополнительное полоскание, это позволит лучше вымыть остатки моющего средства", - советует эксперт.

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Как правильно сушить куртку

По завершении цикла куртку следует сразу достать и хорошо встряхнуть, чтобы утеплитель распределился равномерно. Сушить ее можно на плечиках или горизонтально на сушилке - в зависимости от рекомендаций производителя на этикетке. При этом место для сушки следует выбирать внимательно.

"Главное - не кладите куртку вплотную к батарее и обогревателю, поскольку длительное воздействие высокой температуры может повредить ткань или утеплитель", - предупреждает специалист.

Как правильно стирать куртку – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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