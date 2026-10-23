Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

Сушка помогает продлить срок хранения грибов, сохранить их характерный вкус и использовать их в различных блюдах.

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Как правильно сушить грибы дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как правильно сушить грибы в домашних условиях

Сколько времени нужно для сушки грибов в дегидраторе и духовке

Как хранить сушеные грибы, чтобы они долго не портились

Грибной сезон - прекрасная возможность сделать запасы на зиму. Однако свежие грибы быстро портятся, поэтому один из самых удобных способов их заготовки - сушка.

Главред выяснил, как правильно сушить грибы в домашних условиях, сколько времени занимает этот процесс и где лучше хранить заготовки.

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Какие грибы лучше всего подходят для сушки

Для сушки подходят многие съедобные грибы, в частности белые грибы, лисички и шиитаке, пишет Mushroom Street Farms. Важно выбирать свежие, чистые и неповрежденные экземпляры без признаков гниения.

Перед сушкой грибы нужно перебрать, удалить поврежденные части и очистить от земли и мусора. Для этого можно воспользоваться щеткой или слегка влажной тряпкой. Не стоит надолго замачивать грибы в воде, ведь они могут впитать лишнюю влагу, из-за чего сушка продлится дольше.

После очистки нарежьте грибы примерно одинаковыми тонкими ломтиками. Так они будут высыхать более равномерно.

Ядовитые грибы / Инфографика: Главред

Как сушить грибы в дегидраторе

Электрический дегидратор - один из самых удобных способов заготовки грибов. Он позволяет поддерживать стабильную температуру и постепенно удалять влагу.

Для сушки необходимо:

Разложить нарезанные грибы на поддонах в один слой, оставляя между кусочками немного пространства. Установить температуру примерно 52–57 °C. Сушить грибы примерно 4–6 часов, периодически проверяя их готовность.

Продолжительность зависит от вида грибов, толщины ломтиков и количества влаги. Поэтому не стоит ориентироваться только на время: важно убедиться, что грибы полностью высохли.

Как правильно сушить грибы в духовке

Если дегидратора нет, грибы можно высушить в духовке. Для этого нужно разогреть её до самой низкой доступной температуры - примерно 65–95 °C, если это позволяет режим прибора.

Застелите противень пергаментом и разложите грибы в один слой, не допуская наложения кусочков друг на друга. Чтобы влага выходила, можно немного приоткрыть дверцу духовки, но только если это разрешено инструкцией производителя.

Сушка может длиться несколько часов. Регулярно проверяйте грибы и, при необходимости, перемешивайте или переворачивайте их, чтобы они высыхали равномерно. Не оставляйте духовку без присмотра.

Готовые грибы должны быть сухими по всей толщине. Если кусочки остаются влажными или мягкими внутри, их нужно досушить.

Как хранить сушеные грибы

После сушки дайте грибам полностью остыть, а затем переложите их в чистую сухую герметичную емкость. Храните заготовку в прохладном, темном и сухом месте, вдали от солнечного света и источников влаги.

Для длительного хранения можно использовать вакуумную упаковку. При этом важно регулярно проверять запасы, а если появились признаки плесени, влаги или необычный запах, такие грибы нельзя употреблять.

Правильно высушенные и сохраненные грибы могут храниться месяцами, а при надлежащих условиях - и дольше. Однако точный срок зависит от вида грибов, степени высушивания и условий хранения.

Как использовать сушеные грибы в кулинарии

Перед приготовлением грибы можно замочить в теплой воде на 20–30 минут или добавить непосредственно в суп или рагу, если рецепт предусматривает достаточное количество жидкости и времени для приготовления.

Сушеные грибы хорошо подходят для супов, ризотто, пасты, соусов и запеканок. Они занимают мало места и помогают сохранить насыщенный грибной вкус вне сезона.

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Об источнике: Mushroom Street Farms Mushroom Street Farms - американская городская грибная ферма и магазин, расположенные в Арлингтоне, штат Техас, США. Компанию основал Уоррен Гвартни (Warren Gwartney), который начал выращивать грибы в небольшой домашней палатке во время пандемии COVID-19. Со временем его увлечение превратилось в бизнес с собственной фермой и двумя торговыми точками - в Арлингтоне и районе Дип-Эллум в Далласе. На ферме площадью около 2 500 квадратных футов выращивают съедобные грибы, в том числе для местных ресторанов и поваров. Компания также продает свежие и сушеные грибы, грибные порошки, настойки, капсулы, кофейные смеси и приправы. Помимо продажи продукции, Mushroom Street Farms проводит экскурсии по ферме, мастер-классы по выращиванию грибов и кулинарные мероприятия.

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