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Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

Марина Иваненко
21 октября 2026, 17:29
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Как дольше сохранить свежесть срезанных цветов? Узнайте, зачем в вазу кладут медную монету и почему важно регулярно менять воду.
зачем бросают медную монету в вазу
зачем в вазу бросают медную монету / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как медь влияет на воду в вазе
  • Помогает ли монета продлить жизнь букета
  • Какие правила ухода действительно важны

Свежий букет создает уют в доме, однако срезанные цветы нередко начинают увядать уже через несколько дней. Чтобы дольше сохранить их свежесть, используют различные домашние средства. Один из таких лайфхаков - медная монета на дне вазы.

Как сообщает издание Hunker, этот метод имеет научное обоснование: медь способна подавлять развитие некоторых бактерий и микроорганизмов. Однако это не означает, что монета гарантированно продлит жизнь букета. Результат зависит от состава монеты, свойств воды и состояния самих цветов.

видео дня

Почему медную монету кладут в вазу

Медь известна своими антимикробными свойствами. При определенных условиях она может сдерживать размножение микроорганизмов, которые способствуют ухудшению качества воды. Именно поэтому садоводы и любители цветов иногда используют медные монеты в качестве простого средства ухода за букетами.

В то же время важно учитывать состав металла. Не каждая монета, внешне похожая на медную, содержит достаточно меди для заметного эффекта. Например, американские пенни, выпущенные после 1982 года, в основном изготавливаются из цинка с тонким медным покрытием.

Поэтому главное значение имеет не номинал монеты, а её фактический состав. Даже монета с высоким содержанием меди не заменит регулярную смену воды и очистку вазы.

Что показал эксперимент с букетами

В ходе практического тестирования сравнили два одинаковых букета: один стоял в обычной воде, а в другую вазу добавили медную монету.

Вода дольше оставалась прозрачной

В вазе с монетой вода в течение трех дней оставалась чище на вид. В сосуде без монеты она быстрее помутнела. Это наблюдение согласуется с возможным влиянием меди на развитие микроорганизмов, хотя само по себе не доказывает, что причиной была только монета.

На стенках вазы было меньше налета

В вазе с медной монетой не наблюдалось такого заметного скользкого налета, который может образовываться из-за микроорганизмов и органических остатков. Однако результат домашнего эксперимента нельзя считать универсальным для всех видов цветов и воды.

Цветы не простояли значительно дольше

Несмотря на разницу во внешнем виде воды, оба букета сохраняли свежесть примерно одинаковое время - около недели. Таким образом, медная монета может влиять на состояние воды, но нет оснований считать её надёжным способом существенно продлить жизнь срезанных цветов.

Видео о том, какие цветы дольше всего стоят в вазе, можно посмотреть здесь:

Как правильно ухаживать за срезанными цветами

Вымойте вазу перед использованием

На стенках сосуда могут оставаться бактерии и органические остатки от предыдущего букета. Перед тем как налить свежую воду, тщательно вымойте вазу. Если решили воспользоваться монетой, её также нужно очистить.

Обрежьте стебли

Перед тем как поставить цветы в воду, обрежьте кончики стеблей чистым острым ножом или секатором. Это поможет удалить подсохшую часть стебля и улучшить впитывание воды.

Удалите листья ниже уровня воды

Листья, погруженные в воду, быстро разлагаются и способствуют её загрязнению. Поэтому удалите нижние листочки, которые окажутся в вазе.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Регулярно меняйте воду

Обновляйте воду каждые два-три дня или чаще, если она помутнела. При замене воды промывайте вазу и, при необходимости, снова подрезайте стебли. Также можно использовать специальное средство для срезанных цветов в соответствии с инструкцией производителя.

Медная монета может стать дополнительным экспериментом для тех, кто любит простые домашние лайфхаки. Однако главными условиями свежести букета остаются чистая ваза, свежая вода и правильный уход за стеблями.

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Об источнике: Hunker

Hunker - это американское онлайн-СМИ, специализирующееся на темах ремонта, дизайна интерьера, DIY-проектов, садоводства и обустройства жилья. Платформа работает с 2017 года и ориентирована на сочетание практических советов и трендов в сфере дома и быта.

Сайт публикует экспертные материалы, инструкции и обзоры решений для дома, а также сотрудничает со специалистами отрасли для повышения достоверности контента.

По данным аналитики, Hunker имеет миллионную аудиторию и входит в число популярных ресурсов в категории "home improvement" в США.

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