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Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца

Инна Ковенько
20 октября 2026, 20:40
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Чтобы очистить вареное яйцо, не повредив белок, достаточно воспользоваться простым кухонным приёмом с проточной водой.
Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца
Как быстро очистить вареные яйца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро очистить вареные яйца
  • Почему вареные яйца нужно охлаждать в холодной воде
  • Что добавить в воду во время варки, чтобы облегчить очистку яиц

Процесс очистки вареных яиц часто превращается в настоящее испытание. Белок прилипает к скорлупе, кусочки отрываются неровно, и вместо аккуратной закуски получается некрасивый вид.

Главред расскажет о простом способе быстро очистить вареные яйца.

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Как быстро очистить вареные яйца

Опытные кулинары считают наиболее эффективным именно способ с проточной водой. Секрет заключается в том, что с тупой стороны яйца есть небольшая воздушная камера. Когда мы начинаем чистить яйцо под краном, вода проникает под мембрану, размягчает чешуйки и помогает отделить их от белка. Благодаря этому скорлупа отходит ровно, а яйцо остается целым и аккуратным.

Чтобы результат был безупречным, важно соблюдать несколько простых правил. Сразу после варки яйцо нужно окунуть в холодную воду. Резкий перепад температур заставляет белок немного сжаться, и он легче отделяется от скорлупы. Далее яйцо стоит покатить по столу, создав мелкие трещинки на поверхности. После этого его очищают под проточной водой, промывая со всех сторон. Удобнее всего начинать с тупого конца, где находится воздушная камера.

Дополнительные хитрости

Повара советуют во время варки добавлять в воду чайную ложку соли - она размягчает скорлупу и делает её более податливой. Еще один проверенный приём - сода. Она изменяет щелочность воды, благодаря чему белок меньше прилипает к внутренней пленке.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Не менее важен выбор самих яиц. Совершенно свежие продукты очищаются хуже всего, ведь белок прочно держится у мембраны. Если же яйца пролежали хотя бы неделю, их структура меняется, и процесс очистки становится значительно проще.

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Об источнике: Simply Recipes

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