Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца

Вы узнаете:
- Как быстро очистить вареные яйца
- Почему вареные яйца нужно охлаждать в холодной воде
- Что добавить в воду во время варки, чтобы облегчить очистку яиц
Процесс очистки вареных яиц часто превращается в настоящее испытание. Белок прилипает к скорлупе, кусочки отрываются неровно, и вместо аккуратной закуски получается некрасивый вид.
Главред расскажет о простом способе быстро очистить вареные яйца.
Как быстро очистить вареные яйца
Опытные кулинары считают наиболее эффективным именно способ с проточной водой. Секрет заключается в том, что с тупой стороны яйца есть небольшая воздушная камера. Когда мы начинаем чистить яйцо под краном, вода проникает под мембрану, размягчает чешуйки и помогает отделить их от белка. Благодаря этому скорлупа отходит ровно, а яйцо остается целым и аккуратным.
Чтобы результат был безупречным, важно соблюдать несколько простых правил. Сразу после варки яйцо нужно окунуть в холодную воду. Резкий перепад температур заставляет белок немного сжаться, и он легче отделяется от скорлупы. Далее яйцо стоит покатить по столу, создав мелкие трещинки на поверхности. После этого его очищают под проточной водой, промывая со всех сторон. Удобнее всего начинать с тупого конца, где находится воздушная камера.
Дополнительные хитрости
Повара советуют во время варки добавлять в воду чайную ложку соли - она размягчает скорлупу и делает её более податливой. Еще один проверенный приём - сода. Она изменяет щелочность воды, благодаря чему белок меньше прилипает к внутренней пленке.
Не менее важен выбор самих яиц. Совершенно свежие продукты очищаются хуже всего, ведь белок прочно держится у мембраны. Если же яйца пролежали хотя бы неделю, их структура меняется, и процесс очистки становится значительно проще.
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Об источнике: Simply Recipes
Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановить силы после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.
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