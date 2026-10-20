Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

Вы узнаете:
- Как быстрее высушить одежду без сушильной машины
- Зачем встряхивать вещи после стирки
Во второй половине октября обычно отопления ещё нет, но при этом температура на улице уже снижается, из-за чего одежда дома сохнет значительно дольше.
Главред узнал, что в такой ситуации одежда высохнет быстрее даже без сушильной машины, если после стирки выполнить одно двухминутное действие. Об этом пишет Express.
"В холодные и влажные месяцы сушка одежды становится настоящим испытанием, особенно если у вас нет сушильной машины. Летом все гораздо проще: в доме и в саду теплее, поэтому вещи высыхают быстро. А вот зимой сушка одежды в помещении требует много места и времени", - отмечают специалисты по уходу за одеждой от бренда Lenor.
Как быстрее высушить одежду
По словам специалистов, всё, что нужно сделать, - это хорошо встряхнуть вещи, когда вы достаёте их из стиральной машины. В сочетании с дополнительным циклом отжима это прекрасно помогает ускорить высыхание.
"Хорошо отжмите белье, а доставая его из стиральной машины, дополнительно встряхните - это поможет избавиться от лишней влаги. Только обязательно проверьте ярлыки на одежде перед отжимом, ведь некоторые вещи могут быть слишком деликатными", - предупредили эксперты.
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Об источнике: Express.co.uk
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