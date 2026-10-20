Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицы

Юрий Берендий
20 октября 2026, 15:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зажим, магнитный наконечник и длина корпуса позволяют измерять заготовки, чертить окружности и переносить размеры без дополнительных инструментов.
Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицы
Как пользоваться рулеткой - простые хитрости для точных измерений / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как пользоваться рулеткой
  • Как начертить круг рулеткой
  • Как измерить расстояние рулеткой

Обычная рулетка может заменить сразу несколько инструментов при ремонте и работе с деревом. С её помощью можно не только измерять длину заготовок, но и чертить круги, проводить ровные линии, переносить размеры без карандаша и измерять расстояния у углов.

В видео на YouTube-канале The Maker мужчина демонстрирует несколько малоизвестных способов использования рулетки. Для этого он использует особенности металлического зацепа, отверстие на его конце, длину корпуса и обычный карандаш. Как извлечь больше пользы из привычного инструмента - выяснял Главред.

видео дня

Как измерять доски и фиксировать рулетку

Чтобы измерить длину доски, металлический наконечник рулетки зацепляют за её край, вытягивают ленту вдоль поверхности и считывают показание у нужной точки. Для измерения ширины заготовки ленту располагают перпендикулярно к её длинной стороне.

Металлический зажим помогает удерживать начальную точку измерения. Его можно зацепить за край доски, гвоздь или шуруп, если они расположены так, чтобы лента не соскальзывала.

Это особенно удобно при работе с длинными заготовками, когда нужно самостоятельно натянуть ленту и снять показания. Для точного результата важно, чтобы лента не перекручивалась и не провисала.

Смотрите видео о необычных способах использования рулетки:

Как сделать отметку без карандаша с помощью рулетки

Металлический зацеп некоторых рулеток имеет рифлёную или зубчатую поверхность. Её можно использовать для нанесения небольшой отметки на древесине, если материал допускает такой способ разметки.

Для этого ленту вытягивают на нужную длину, корпус прикладывают к торцу заготовки, а зубчатую часть зацепа прижимают к поверхности в месте будущей отметки. Легкое движение помогает оставить небольшую черту.

Такой приём позволяет отметить место будущего реза или обработки, когда карандаша нет под рукой. Однако на деликатных, окрашенных или готовых к отделке поверхностях лучше использовать карандаш, чтобы не оставить царапин.

Как начертить ровную линию с помощью рулетки

Рулетку можно использовать вместо линейки для нанесения прямой линии на доске или другой заготовке. Для этого ленту вытягивают на нужную длину, прикладывают к поверхности и используют её край в качестве ориентира для разметки.

У некоторых моделей в металлическом зажиме есть небольшое отверстие, через которое можно провести карандаш или которое можно использовать для фиксации начальной точки. Это помогает выполнять разметку без отдельной линейки.

Во время работы важно следить, чтобы лента оставалась натянутой и не смещалась. Для нанесения длинной линии также стоит убедиться, что рулетка расположена ровно относительно краев заготовки.

Как измерить расстояние у стены или в углу

Когда нужно измерить расстояние от стены до другой поверхности, корпус рулетки может мешать расположить ленту непосредственно в углу. Для таких ситуаций на корпусе многих рулеток указывается его длина.

Если задняя часть корпуса упирается в стену или другое препятствие, а измерение начинается от этой точки, к показанию на ленте нужно прибавить длину корпуса.

Например, если лента показывает 40 см, а длина корпуса составляет 7 см, общее расстояние равно 47 см. Перед измерением стоит проверить значение, указанное на корпусе конкретной рулетки, и убедиться, что инструмент расположен правильно.

Как начертить круг на дереве с помощью рулетки

Рулетку можно использовать вместо циркуля для разметки круглых деталей. Для этого понадобятся рулетка, карандаш и гвоздь или шуруп, который будет служить центром круга.

Сначала отмечают центр будущего круга и фиксируют в этой точке гвоздь или шуруп. Затем отверстие в металлическом наконечнике рулетки зацепляют за него, а ленту вытягивают на расстояние, равное нужному радиусу.

Карандаш располагают на выбранной отметке ленты и перемещают вокруг центра, сохраняя одинаковое расстояние. В результате на дереве образуется круг.

Изменяя длину вытянутой ленты, можно чертить круги разного диаметра. Чтобы разметка была ровной, важно, чтобы гвоздь или шуруп не смещался, а лента оставалась натянутой на протяжении всего движения.

Как измерить окружность ведра

Чтобы определить окружность круглого предмета, нужно измерить расстояние вокруг него. Это можно сделать с помощью гибкой измерительной ленты или веревки.

Если используется веревка, её обматывают вокруг ведра на нужной высоте, отмечают место соединения концов, а затем распрямляют и измеряют отрезок рулеткой. Полученное значение соответствует длине окружности в этом месте.

Если измерение выполняется непосредственно рулеткой, важно, чтобы она плотно прилегала к поверхности, не перекручивалась и не провисала. Если ведро сужается к низу или расширяется к верху, результат будет зависеть от высоты измерения.

Как использовать рулетку для разметки древесины

После измерения заготовки часто требуется отметить место, где её следует обрезать или обработать. Для этого ленту располагают вдоль края доски, находят нужную деление и ставят карандашом короткую отметку.

Если нужно нанести несколько отметок, действие повторяют в каждой нужной точке. Затем отметки соединяют прямой линией с помощью линейки или другого ровного края.

Перед резкой стоит проверить расстояния и убедиться, что рулетка не сместилась. Это помогает избежать ошибок при подготовке деревянных планок, досок и других материалов.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "The Maker"

The Maker - англоязычный YouTube-канал, посвящённый практическим лайфхакам, работе с инструментами, ремонту и разнообразным поделкам. Автор публикует видео с полезными приёмами для мастерской и дома, демонстрирует необычные способы использования привычных инструментов и делится практичными решениями для бытовых задач. Среди популярных видео - лайфхаки с рулеткой, молотком, силиконом и инструментами для покраски.

Канал The Maker был создан 25 февраля 2021 года. В описании автор приглашает зрителей вместе изучать новое и создавать интересные вещи. По данным аналитических сервисов YouTube, у канала около 1,2 миллиона подписчиков, 98 видео и более 740 миллионов просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:49Украина
Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:33Украина
Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Последние новости

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

Реклама
15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

15:26

Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

15:22

Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

15:15

Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

Реклама
14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

13:17

Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

12:57

До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

12:43

Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

12:34

Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

12:31

"Несмотря на невыносимую боль": Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

12:29

Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

12:23

Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалокВидео

11:50

Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

11:45

Путин нашел новый способ давления на США: в ISW раскрыли роль Китая

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

11:29

Как отмыть до блеска медную посуду обычным кетчупом и солью: рабочий лайфхак

Реклама
11:11

Салат из капусты на зиму без стерилизации: рецепт за 30 минут

10:48

Как избежать плесени и сырости в доме: правила, которые многие игнорируютВидео

10:42

"Не поймешь, что это она": известный продюсер рассказал о настоящей Могилевской

10:21

Когда в жизнь одного знака ворвется любовь: гороскоп на ноябрь 2026Видео

10:16

"Это какая-то новая грань абсурда": Астафьева стала мишенью хейта из-за радиодиктантамнение

10:03

РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

10:01

Топливо в Украины рекордно подорожало: какие цены на АЗС 20 октября

09:56

"Разблокировала наконец-то": Елена Тополя обратилась к бывшему

09:42

Когда осенью нужно в последний раз косить газон: какой высоты оставлять траву

09:42

Деньги потекут рекой: ключевые даты ноября 2026 для финансового взлета РаковВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять