Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицы

Зажим, магнитный наконечник и длина корпуса позволяют измерять заготовки, чертить окружности и переносить размеры без дополнительных инструментов.

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Как пользоваться рулеткой - простые хитрости для точных измерений / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как пользоваться рулеткой

Как начертить круг рулеткой

Как измерить расстояние рулеткой

Обычная рулетка может заменить сразу несколько инструментов при ремонте и работе с деревом. С её помощью можно не только измерять длину заготовок, но и чертить круги, проводить ровные линии, переносить размеры без карандаша и измерять расстояния у углов.

В видео на YouTube-канале The Maker мужчина демонстрирует несколько малоизвестных способов использования рулетки. Для этого он использует особенности металлического зацепа, отверстие на его конце, длину корпуса и обычный карандаш. Как извлечь больше пользы из привычного инструмента - выяснял Главред.

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Как измерять доски и фиксировать рулетку

Чтобы измерить длину доски, металлический наконечник рулетки зацепляют за её край, вытягивают ленту вдоль поверхности и считывают показание у нужной точки. Для измерения ширины заготовки ленту располагают перпендикулярно к её длинной стороне.

Металлический зажим помогает удерживать начальную точку измерения. Его можно зацепить за край доски, гвоздь или шуруп, если они расположены так, чтобы лента не соскальзывала.

Это особенно удобно при работе с длинными заготовками, когда нужно самостоятельно натянуть ленту и снять показания. Для точного результата важно, чтобы лента не перекручивалась и не провисала.

Смотрите видео о необычных способах использования рулетки:

Как сделать отметку без карандаша с помощью рулетки

Металлический зацеп некоторых рулеток имеет рифлёную или зубчатую поверхность. Её можно использовать для нанесения небольшой отметки на древесине, если материал допускает такой способ разметки.

Для этого ленту вытягивают на нужную длину, корпус прикладывают к торцу заготовки, а зубчатую часть зацепа прижимают к поверхности в месте будущей отметки. Легкое движение помогает оставить небольшую черту.

Такой приём позволяет отметить место будущего реза или обработки, когда карандаша нет под рукой. Однако на деликатных, окрашенных или готовых к отделке поверхностях лучше использовать карандаш, чтобы не оставить царапин.

Как начертить ровную линию с помощью рулетки

Рулетку можно использовать вместо линейки для нанесения прямой линии на доске или другой заготовке. Для этого ленту вытягивают на нужную длину, прикладывают к поверхности и используют её край в качестве ориентира для разметки.

У некоторых моделей в металлическом зажиме есть небольшое отверстие, через которое можно провести карандаш или которое можно использовать для фиксации начальной точки. Это помогает выполнять разметку без отдельной линейки.

Во время работы важно следить, чтобы лента оставалась натянутой и не смещалась. Для нанесения длинной линии также стоит убедиться, что рулетка расположена ровно относительно краев заготовки.

Как измерить расстояние у стены или в углу

Когда нужно измерить расстояние от стены до другой поверхности, корпус рулетки может мешать расположить ленту непосредственно в углу. Для таких ситуаций на корпусе многих рулеток указывается его длина.

Если задняя часть корпуса упирается в стену или другое препятствие, а измерение начинается от этой точки, к показанию на ленте нужно прибавить длину корпуса.

Например, если лента показывает 40 см, а длина корпуса составляет 7 см, общее расстояние равно 47 см. Перед измерением стоит проверить значение, указанное на корпусе конкретной рулетки, и убедиться, что инструмент расположен правильно.

Как начертить круг на дереве с помощью рулетки

Рулетку можно использовать вместо циркуля для разметки круглых деталей. Для этого понадобятся рулетка, карандаш и гвоздь или шуруп, который будет служить центром круга.

Сначала отмечают центр будущего круга и фиксируют в этой точке гвоздь или шуруп. Затем отверстие в металлическом наконечнике рулетки зацепляют за него, а ленту вытягивают на расстояние, равное нужному радиусу.

Карандаш располагают на выбранной отметке ленты и перемещают вокруг центра, сохраняя одинаковое расстояние. В результате на дереве образуется круг.

Изменяя длину вытянутой ленты, можно чертить круги разного диаметра. Чтобы разметка была ровной, важно, чтобы гвоздь или шуруп не смещался, а лента оставалась натянутой на протяжении всего движения.

Как измерить окружность ведра

Чтобы определить окружность круглого предмета, нужно измерить расстояние вокруг него. Это можно сделать с помощью гибкой измерительной ленты или веревки.

Если используется веревка, её обматывают вокруг ведра на нужной высоте, отмечают место соединения концов, а затем распрямляют и измеряют отрезок рулеткой. Полученное значение соответствует длине окружности в этом месте.

Если измерение выполняется непосредственно рулеткой, важно, чтобы она плотно прилегала к поверхности, не перекручивалась и не провисала. Если ведро сужается к низу или расширяется к верху, результат будет зависеть от высоты измерения.

Как использовать рулетку для разметки древесины

После измерения заготовки часто требуется отметить место, где её следует обрезать или обработать. Для этого ленту располагают вдоль края доски, находят нужную деление и ставят карандашом короткую отметку.

Если нужно нанести несколько отметок, действие повторяют в каждой нужной точке. Затем отметки соединяют прямой линией с помощью линейки или другого ровного края.

Перед резкой стоит проверить расстояния и убедиться, что рулетка не сместилась. Это помогает избежать ошибок при подготовке деревянных планок, досок и других материалов.

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Об источнике: YouTube-канал "The Maker" The Maker - англоязычный YouTube-канал, посвящённый практическим лайфхакам, работе с инструментами, ремонту и разнообразным поделкам. Автор публикует видео с полезными приёмами для мастерской и дома, демонстрирует необычные способы использования привычных инструментов и делится практичными решениями для бытовых задач. Среди популярных видео - лайфхаки с рулеткой, молотком, силиконом и инструментами для покраски. Канал The Maker был создан 25 февраля 2021 года. В описании автор приглашает зрителей вместе изучать новое и создавать интересные вещи. По данным аналитических сервисов YouTube, у канала около 1,2 миллиона подписчиков, 98 видео и более 740 миллионов просмотров.

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