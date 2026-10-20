Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

Блогерша показала, как приготовить домашнее средство для мытья посуды.

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Из яичной скорлупы, которую большинство людей выбрасывают в мусор, получается эффективное средство для мытья посуды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как приготовить средство для мытья посуды из яичной скорлупы

Как использовать смесь для мытья посуды

Яичная скорлупа может стать основой домашнего средства для очистки сковородок и кастрюль от застарелого жира, поэтому её не стоит сразу выбрасывать в мусор.

Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась способом приготовления смеси из скорлупы и соды, которая помогла ей справиться с стойкими загрязнениями на посуде.

видео дня

Как сделать средство для мытья посуды из яичной скорлупы

Для приготовления домашнего средства понадобятся яичная скорлупа и четыре столовые ложки пищевой соды. Перед использованием скорлупу нужно подготовить, чтобы получить сухую основу.

"Нужно взять скорлупу от яиц, проварить в кипящей воде в течение 5 минут, после этого слить воду и промыть её под проточной водой, высушить скорлупу в духовке", - пояснила блогерша.

Далее остаётся измельчить высушенную скорлупу в блендере до состояния крошки, добавить к ней соду и ещё раз измельчить смесь. Полученный порошок можно использовать для очистки посуды с стойкими жировыми загрязнениями.

Как отмыть крышки от жира и грязи / Инфографика: Главред

Видео о том, как сделать из яичной скорлупы средство против застарелых пятен на посуде, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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