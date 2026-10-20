Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

Вы узнаете:
- Как приготовить средство для мытья посуды из яичной скорлупы
- Как использовать смесь для мытья посуды
Яичная скорлупа может стать основой домашнего средства для очистки сковородок и кастрюль от застарелого жира, поэтому её не стоит сразу выбрасывать в мусор.
Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась способом приготовления смеси из скорлупы и соды, которая помогла ей справиться с стойкими загрязнениями на посуде.
Как сделать средство для мытья посуды из яичной скорлупы
Для приготовления домашнего средства понадобятся яичная скорлупа и четыре столовые ложки пищевой соды. Перед использованием скорлупу нужно подготовить, чтобы получить сухую основу.
"Нужно взять скорлупу от яиц, проварить в кипящей воде в течение 5 минут, после этого слить воду и промыть её под проточной водой, высушить скорлупу в духовке", - пояснила блогерша.
Далее остаётся измельчить высушенную скорлупу в блендере до состояния крошки, добавить к ней соду и ещё раз измельчить смесь. Полученный порошок можно использовать для очистки посуды с стойкими жировыми загрязнениями.
Видео о том, как сделать из яичной скорлупы средство против застарелых пятен на посуде, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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