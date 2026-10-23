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Как выбрать сладкие мандарины без косточек и сухих долек: хитрость в магазине

Марина Иваненко
23 октября 2026, 13:28
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Чтобы купить сочные и сладкие мандарины, не обязательно их пробовать. Есть несколько простых признаков, которые помогут выбрать качественные цитрусовые ещё на прилавке.
Как найти сочные и сладкие мандарины
Как найти сочные и сладкие мандарины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете

  • Как по весу определить сочность мандаринов
  • На какие признаки спелости обратить внимание
  • Как правильно хранить цитрусовые дома
  • Как выбрать сладкие мандарины

Зимой мандарины становятся настоящими фаворитами на фруктовых прилавках. Внешне почти все они имеют одинаковый ярко-оранжевый цвет, однако дома покупателей часто ждет сюрприз: один пакет оказывается медово-сладким, а другой - кислым и сухим внутри. К счастью, определить качество цитрусовых можно ещё в магазине. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает профильное издание Kertészkedj.hu, главный секрет кроется в весе фрукта. Самый простой лайфхак - взять в каждую ладонь по одному мандарину примерно одинакового размера. Тот экземпляр, который кажется заметно тяжелее, вероятно, содержит больше сока. В то же время вес сам по себе не гарантирует сладкого вкуса, ведь на него влияют также сорт и степень зрелости.

видео дня

Легкие плоды могут терять влагу во время хранения, из-за чего становятся сухими, а их дольки - волокнистыми. Поэтому при выборе стоит сравнивать не только размер цитрусовых, но и их вес, состояние кожуры и аромат.

На что ещё обратить внимание на прилавке

Упругость

Кожура должна быть плотной, но немного эластичной. Слишком мягкие участки, вмятины или повреждения могут свидетельствовать о порче или неправильном хранении.

Внешний вид

Кожура должна быть целой, без плесени и мокрых пятен. Морщинистая кожура может указывать на потерю влаги и на то, что фрукт уже не первой свежести.

Цвет

Спелость не всегда можно определить только по цвету. В зависимости от сорта мандарины могут иметь как насыщенно-оранжевую, так и желтоватую кожуру. Важно учитывать и другие признаки качества.

Аромат

Свежие спелые мандарины обычно имеют характерный цитрусовый запах. Если фрукт не пахнет, это не обязательно означает, что он невкусный, однако выраженный аромат может служить дополнительной подсказкой при выборе.

Стоит учитывать и особенности сорта. Например, у сацумы кожура часто отделяется легче, чем у других цитрусовых. Поэтому неплотное прилегание кожуры к мякоти не всегда свидетельствует о низком качестве.

Мандарин, клементина или сацума: в чём разница

В магазинах можно встретить разные названия цитрусовых, и каждое из них имеет свои особенности.

Клементина - разновидность мандаринов с насыщенно-оранжевой кожурой и округлой формой. Многие клементины не имеют семян, хотя это зависит от сорта и условий опыления.

Сацума - группа мандаринов японского происхождения, известная тонкой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Эти плоды обычно созревают раньше многих других цитрусовых, а их кожура может быть не такой плотной.

Название на ценнике помогает сориентироваться в разновидностях, но не гарантирует сладости. Даже среди плодов одного сорта вкус может отличаться в зависимости от степени зрелости и условий хранения.

Видео о том, как выбрать качественные мандарины, можно посмотреть здесь:

Как правильно хранить цитрусовые дома

Чтобы мандарины дольше оставались свежими, их можно хранить в овощном ящике холодильника. При температуре примерно 5–8 °C цитрусовые обычно хранятся дольше, чем при комнатной температуре. Точный срок зависит от исходной свежести плодов и условий хранения.

Несколько простых правил помогут сохранить мандарины в хорошем состоянии.

Переберите плоды после покупки. Поврежденные и подгнившие мандарины лучше отделить от целых, так как плесень может распространиться на соседние фрукты.

Не используйте герметичные пакеты. В них может скапливаться конденсат, что создает благоприятные условия для порчи. Лучше хранить цитрусовые в контейнере с вентиляцией или в открытом пакете.

Используйте кожуру повторно. Чистую цедру можно высушить и добавлять в чай или использовать в качестве натурального ароматизатора. Перед этим фрукты нужно тщательно вымыть, а для кулинарных целей стоит выбирать плоды с неповрежденной кожурой.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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