Зачем сербы и словенцы обматывают балконы алюминиевой фольгой — причина

Фольга на балконе не помогает надолго отпугнуть голубей. Какие средства действительно защищают перила, почему птицы возвращаются и когда нельзя трогать гнезда.

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Действительно ли фольга отпугивает голубей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Действительно ли фольга отпугивает голубей

Какие средства помогут защитить перила

Как не нарушить правила охраны птиц

Алюминиевая фольга на балконных перилах кажется простым и дешевым способом отпугнуть голубей и других птиц. Однако научные исследования показывают, что эффект от таких средств кратковременный, а для защиты балкона лучше использовать физические барьеры. Главред расскажет подробнее.

В последнее время на словенских и сербских веб-ресурсах вновь обрел популярность бюджетный лайфхак для борьбы с пернатыми соседями - обматывание балконных перил алюминиевой фольгой. Считается, что солнечные блики на металлической поверхности должны отпугивать голубей и других птиц и заставлять их искать другое место для отдыха. Однако, несмотря на простоту этого способа, его эффективность вызывает сомнения.

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Как отмечает венгерское издание Kerteszkedj.hu, анализирующее методы защиты от птиц и результаты соответствующих исследований, отражающие материалы обычно обеспечивают лишь кратковременный эффект. Птицы постепенно привыкают к бликам, особенно если балкон остается для них привлекательным местом. Например, голуби могут возвращаться туда, где есть доступ к пище, уютные ниши для гнездования или удобные поверхности для отдыха. Поэтому фольгу можно рассматривать разве что как временное вспомогательное средство, которое не способно самостоятельно решить проблему.

Почему фольга не помогает надолго

Эффективность визуальных отпугивателей неоднократно проверялась учеными. Результаты исследований показывают, что птицы могут сначала реагировать на непривычные предметы, но со временем перестают воспринимать их как угрозу.

В исследовании 2025 года, опубликованном в журнале Tropical Life Sciences Research, ученые из Малайзии испытали девять средств отпугивания птиц на территории завода. Подвешенные компакт-диски и яркие светоотражающие ленты сначала продемонстрировали заметный эффект: в течение первого часа количество птиц существенно уменьшилось. В то же время авторы подчеркнули, что эксперименты были краткосрочными, поэтому их результаты не дают оснований утверждать, что такие средства останутся эффективными в течение длительного времени.

Скептически к визуальным отпугивателям относятся и специалисты по контролю численности птиц. В руководстве по борьбе с голубями, подготовленном на основе материалов Службы дикой природы Министерства сельского хозяйства США и Университета Пердью, отмечается, что блесны, вращающиеся огоньки, яркие флаги, шарики и резиновые змеи не обеспечивают надёжной защиты от этих птиц.

Аналогичная проблема наблюдается и с фигурами хищников. По информации Управления дикой природы штата Монтана, искусственные совы могут отпугивать птиц лишь в течение первых нескольких дней. Когда пернатые понимают, что неподвижный предмет не представляет опасности, они могут вновь возвращаться на привычное место.

Почему птицы не боятся ярких бликов

Причина заключается также в особенностях птичьего зрения. Люди часто оценивают эффективность отпугивателей по собственному восприятию: если предмет сильно блестит и создает яркие блики, кажется, что он должен пугать и животных.

Однако птицы воспринимают окружающий мир иначе. Американские исследователи Брэдли Блэквелл и Эстебан Фернандес-Юричич в работах, посвященных визуальным сигналам для отпугивания птиц, в частности в аэропортах, обращают внимание на необходимость учитывать особенности их зрения и поведения.

Поэтому предмет, который кажется человеку ярким и необычным, не обязательно вызовет такую же реакцию у птицы. Если блики не сопровождаются другими раздражителями и не создают реального препятствия, голуби могут просто перестать на них реагировать.

Видео о том, как гуманно избавиться от голубей на балконах, можно посмотреть здесь:

Как защитить балкон от голубей

Специалисты советуют отдавать предпочтение физическим барьерам, которые не позволяют птицам садиться на перила, устраивать гнезда или проникать в определенные части балкона. В отличие от блестящих предметов, такие средства не зависят от того, сохраняют ли птицы страх перед непривычным раздражителем.

Птичья сетка

Специальная защитная сетка помогает перекрыть доступ к балкону и не позволяет голубям проникать внутрь. При установке важно правильно подобрать размер ячеек, надежно закрепить конструкцию и убедиться, что птицы не смогут запутаться в ней.

Защитные шипы или натянутая проволока

Такие конструкции устанавливают на перилах, карнизах и других выступах, где голуби обычно садятся. Их задача - сделать поверхность неудобной для приземления. При этом необходимо выбирать конструкции, которые не травмируют птиц.

Изменение угла наклона поверхностей

Если конструкция балкона это позволяет, выступы можно оборудовать наклонными накладками. Поверхность с наклоном около 45 градусов или более может затруднить приземление голубей, поскольку им будет сложнее удерживаться на ней.

Предотвращение доступа к пище

Не стоит оставлять на балконе пищевые отходы, открытые пакеты с семенами или миски с кормом для домашних животных. Даже если птицы сначала прилетают только отдохнуть, наличие пищи может побудить их возвращаться снова. Чистота балкона и отсутствие доступного корма помогают сделать это место менее привлекательным.

Можно ли убирать птичьи гнезда

Прежде чем устанавливать защитные конструкции или убирать места, где птицы устроили гнезда, нужно определить, какой именно вид поселился на балконе. Правила защиты могут существенно отличаться в зависимости от вида птицы и законодательства конкретной страны.

Согласно данным базы видов Венгерского орнитологического и природоохранного общества (MME), городской голубь и балканский голубь имеют разный природоохранный статус в зависимости от конкретного вида и местных правил. Некоторые городские популяции голубей не относятся к охраняемым видам, а благоприятные условия могут позволять им размножаться несколько раз в год, иногда даже зимой.

В то же время многие другие птицы, в частности ласточки и отдельные виды певчих птиц, находятся под защитой законодательства. Уничтожение их гнезд, яиц или мест размножения может повлечь за собой значительные штрафы.

Например, в Венгрии за уничтожение гнезда ласточки с четырьмя птенцами при определенных обстоятельствах может предусмотреться компенсация ущерба природоохранному сектору в размере до 250 тысяч форинтов. Также действуют ограничения на вмешательство в гнездование птиц, возвращающихся весной. В частности, демонтаж гнезд ласточек может потребовать специального разрешения, а возможность проведения работ зависит от установленных законом сроков и конкретных обстоятельств.

Особое внимание следует уделять правилам содержания общественных территорий и кормления птиц. В Будапеште местные нормативные акты, в частности декрет № 48/1994, предусматривают ограничения на кормление голубей в случаях, когда это наносит ущерб общественному пространству. В многоквартирных домах систематическое кормление птиц также может стать поводом для жалоб и обращения в ответственные органы. В то же время конкретные требования зависят от действующих местных правил.

Почему нельзя использовать яд и клеевые ловушки

Даже если голуби регулярно загрязняют балкон, создают шум или оставляют перья, нельзя прибегать к методам, причиняющим им страдания. Клеевые ловушки, ядовитые вещества и умышленное уничтожение птенцов не являются приемлемыми способами решения проблемы. Такие действия могут представлять опасность и для других животных, в частности для домашних питомцев.

Если на балконе появилось гнездо, но непонятно, какому виду оно принадлежит, лучше всего сначала сфотографировать его и обратиться к специалистам для определения птицы. До выяснения обстоятельств не стоит трогать гнездо, яйца или птенцов.

Использовать алюминиевую фольгу в качестве основного средства защиты также не лучшее решение. На ветру она может рваться, создавать лишний шум, отрываться от перил и попадать на соседние балконы или во двор. Оторванные куски могут стать мусором и представлять опасность для птиц.

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