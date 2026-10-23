Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

Марина Иваненко
23 октября 2026, 15:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кофейная гуща не гарантирует защиту дачи от мышей. Узнайте, как перекрыть доступ грызунам, правильно хранить продукты и безопасно убирать дом.
Отпугивает ли кофейная гуща мышей
Отпугивает ли кофейная гуща мышей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Отпугивает ли кофейная гуща мышей зимой
  • Как защитить дачу от грызунов
  • Как безопасно убрать следы мышей

С наступлением холодов мыши начинают активнее искать тёплые и сухие убежища. Закрытые на зиму дачные дома становятся для них привлекательным пристанищем: там тихо, нет хозяев, а в кладовых нередко остаются крупы, макароны и другие продукты. Весной владельцы могут обнаружить следы зубов, поврежденную изоляцию и испорченную мебель. Один из популярных бытовых лайфхаков предлагает использовать сухую кофейную гущу в мешочках, чтобы отпугивать грызунов. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertészkedj.hu, эффективность кофейной гущи как средства против мышей научно не доказана. Сильный запах кофе теоретически может временно влиять на поведение грызунов, однако нет достаточных оснований полагать, что он заставит их покинуть помещение. Поэтому такой метод не стоит использовать в качестве основного способа защиты дачи. Кроме того, влажная кофейная гуща в неотапливаемом доме может заплесневеть.

видео дня

Что говорит наука об ароматических репеллентах

Резкие запахи часто предлагают в качестве простого способа отпугивания мышей. Для этого используют кофе, мяту, эфирные масла и другие ароматические вещества. Однако реакция грызунов на запахи не означает, что они навсегда покинут помещение.

Результаты лабораторных исследований не всегда можно переносить на реальные условия. В доме мыши могут привыкать к определенным ароматам или продолжать искать пищу и укрытие, несмотря на их присутствие.

Также не стоит полагаться на ультразвуковые отпугиватели как на гарантированный способ избавиться от грызунов. Такие устройства не обеспечивают надежной защиты от мышей, которые уже проникли в дом.

Самый эффективный подход - лишить грызунов доступа к пище, перекрыть возможные пути проникновения и регулярно проверять состояние дома.

Как избавиться от мышей инфографика
Как избавиться от мышей инфографика / Главред

Что на самом деле остановит грызунов: советы экспертов

Специалисты по борьбе с вредителями рекомендуют в первую очередь не допускать проникновения мышей внутрь. Грызуны способны пролезать через очень узкие отверстия - примерно 6 миллиметров в диаметре. Поэтому даже небольшая щель возле дверей или труб может стать путем в помещение.

1. Закройте все щели и отверстия

Перед закрытием дачи проверьте места ввода труб и кабелей, вентиляционные отверстия, стыки стен и фундамента. Небольшие щели можно закрыть подходящим герметиком, а для более крупных отверстий использовать прочные материалы, в частности металлическую сетку. Обычный пластик или монтажная пена без дополнительной защиты могут не остановить грызунов.

Видео о том, как избавиться от грызунов в доме, можно посмотреть здесь:

2. Проверьте двери и окна

Если между дверью и порогом остается зазор, установите плотный уплотнитель или специальную защитную щетку. Проверьте также подвальные окошки, вентиляционные решетки и другие отверстия, через которые мыши могут попасть в дом.

3. Уберите источники пищи

Не оставляйте на даче крупы, муку, макароны, семена, корм для животных и другие продукты в открытых упаковках. Лучше всего забрать их с собой или хранить в прочных герметичных контейнерах из стекла или металла.

4. Правильно храните вещи

Картонные коробки, ткани, бумага и дрова могут стать материалом для устройства гнезд. Не накапливайте ненужные вещи в укромных уголках, регулярно осматривайте кладовые и, по возможности, храните запасы на полках, подальше от стен и пола.

5. Проверьте дом перед отъездом

Убедитесь, что на кухне нет крошек и остатков еды, мусор вынесен, а доступные отверстия закрыты. Если ранее в доме уже были мыши, стоит дополнительно осмотреть места, где они могли устроить гнезда.

Меры безопасности при уборке

Если весной в доме обнаружили мышиные экскременты, следы мочи или гнезда, важно убирать их осторожно. Грызуны могут переносить возбудителей инфекций, в частности хантавирусов, а опасные частицы могут попадать в воздух вместе с пылью.

Проветрите помещение

Перед уборкой откройте двери и окна и покиньте дом примерно на 30 минут. Если есть возможность, не находитесь внутри во время проветривания.

Не используйте метлу или пылесос

Сухое подметание и уборка пылесосом могут поднять загрязнённые частицы в воздух. Экскременты и другие следы жизнедеятельности грызунов сначала нужно тщательно смочить дезинфицирующим средством.

Работайте в перчатках и дезинфицируйте поверхности

Обработайте загрязнения средством, предназначенным для дезинфекции, и выдержите время, указанное в инструкции. После этого соберите остатки бумажными полотенцами и утилизируйте их в закрытом пакете. Если используете бытовой отбеливатель, следуйте инструкции производителя по разведению и времени воздействия. Никогда не смешивайте его с уксусом, кислотами или другими моющими средствами.

Кофейную гущу можно оставить для других бытовых нужд, но полагаться на неё как на средство защиты от мышей не стоит. Чтобы снизить риск появления грызунов в дачном доме зимой, самое важное - перекрыть отверстия, убрать доступные продукты и тщательно подготовить помещение к длительному отсутствию хозяев.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кофе мыши грызуны интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

16:55Война
Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:49Мир
Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:18Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

Последние новости

17:10

"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

16:55

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

16:49

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:18

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:13

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
16:03

Погода в Украине готовит сюрприз: о чем предупредили синоптики

16:03

Доллар установил новый исторический рекорд: свежий курс валют на 26 октября

15:34

Верка Сердючка сняла звезду на сцене и сделала важное заявлениеВидео

15:13

"Корифей ушел": умер звезда культового фильма "Пропала грамота"

Реклама
15:03

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

14:57

Секрет хрустящего запеченного картофеля: какой ингредиент нужно добавитьВидео

14:52

Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников УкраиныФото

14:39

"Взрывы прямо над нами": Решетник с тремя детьми попал под обстрел

14:28

Как подготовить батареи к зиме: 5 важных шагов перед запуском отопления

13:57

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскимиФото

13:54

Зачем выливать ополаскиватель для рта в унитаз: необычный трюк для уборки

13:51

"Его больше нет": внезапно умер известный российский актер-пропагандист

13:41

Частные фонды по соглашениям коррупционеров со следствием получили 334,5 млн грн, тогда как сколько ущерба возмещено государству, САП почему-то не знает, – адвокат

13:39

Как убрать грязь и запах пота с куртки: понадобится лишь одно домашнее средствоВидео

13:38

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

Реклама
13:28

Как выбрать сладкие мандарины без косточек и сухих долек: хитрость в магазине

13:13

Школьники пойдут на осенние каникулы по разным графикам: что нужно знать родителям

13:10

Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года: Львам — признание, Овнам — очищение

13:05

"Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева

12:51

Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

12:47

Зачем сербы и словенцы обматывают балконы алюминиевой фольгой — причина

12:45

Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

12:17

Разумков за деньги олигархов пытается убедить, что защищает интересы простых украинцев, - эксперт

12:03

Когда Девам придут деньги: названа самая удачная неделя ноября 2026 для финансовВидео

11:59

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

11:55

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:37

Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

11:14

Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

11:07

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

10:49

"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

10:42

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

10:32

Что означают цвета салфеток для уборки – как их использовать

10:24

Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонтаВидео

09:54

Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

Реклама
09:46

Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

09:46

РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе

09:25

Гороскоп на завтра, 24 октября: Скорпионам — прилив сил, Стрельцам — зависть

09:20

Не только для мытья посуды: как использовать кухонную губку в быту

09:16

Украина без НАТО, РФ - с ослаблением санкций: раскрыты детали мирного плана США

08:32

В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан" — первые подробности

08:14

Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

08:06

РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

07:46

Трамп нашел повод обойти Конституцию и заговорил о третьем сроке президентства

06:56

Блэкаут и связь на нуле: Луганск атаковали дроны, поражена ключевая вышка

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять