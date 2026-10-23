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Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников Украины

Анна Косик
23 октября 2026, 14:52
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Владимир Зеленский рассказал, кого удалось освободить из российского плена.
Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников Украины
Сотни украинских военных удалось вернуть из российского плена / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Украина в рамках обмена вернула на родную землю 261 военного и 9 гражданских
  • В рамках обмена вернули рекордное количество осужденных
  • Среди освобожденных защитников есть те, кто были в плену с 2020 и 2018 годов

23 октября между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Домой вернулись 270 украинцев.

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, в частности, воины "Азова", пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

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"Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Большинство освобожденных - воины, которые защищали Украину в Мариуполе. Также возвращаются защитники из Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многих незаконно осудили в России. Среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленивке в июле 2022 года", - добавил Зеленский.

  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 23 октября
    Обмен пленными 23 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022-м году, в том числе во время обороны Мариуполя. Пятеро из них пережили теракт в Оленовке в бараке "200". Еще девять – тяжелобольные.

"Среди освобожденных сегодня - 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был в плену с 2018 и 2020 годов. Значительная часть освобожденных сегодня защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессорки и вопреки международному праву под вымышленными обвинениями была приговорена к различным срокам за решеткой, в том числе и к пожизненному заключению", - говорится в сообщении.

Все освобожденые пройдут медицинское освидетельствование, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам, в частности благодарим всех, кто приложил усилия к освобождению Стивена Габбарда - 74-летнего учителя английского языка из Изюма, которого россияне незаконно осудили и подвергали пыткам", - добавил Координационный штаб.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что сегодняшний обмен стал историческим, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование.

Также впервые за долгое время удалось вернуть большое количество азовцев. Дома также и один военнослужащий "Айдара". Украине удалось вернуть и тяжелобольных и тяжелораненых военных. По нескольким из них, находящимся в критическом состоянии, украинская сторона неоднократно обращалась к российской стороне.

"Самому младшему освобожденному - 24 года, самому старшему - 63 года. У одного из освобожденных из плена завтра день рождения - он отпразднует его на родной земле. Защитнику исполнится 60 лет", - отметил Лубинец.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что 24 августа в рамках специального этапа обмена Украина вернула из российского плена 10 своих военнослужащих. Возвращение произошло через территорию Беларуси.

Ранее, 27 июня, Украина вернула домой еще семь гражданских, которых Россия незаконно удерживала в течение нескольких лет. Среди освобожденных - люди, которых оккупанты задержали в 2022 году во время захвата Мариуполя, Бучанского района, а также частей Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Накануне 26 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 наших защитников, которые находились в плену еще с 2022 года.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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