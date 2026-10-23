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Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

Анна Косик
23 октября 2026, 13:38
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Исследователи предупредили о внезапной дестабилизации магнитного поля Земли.
Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1
Прогноз магнитных бурь на 23–26 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда начнётся новая магнитная буря
  • Какой силы будет геомагнитный шторм
  • Как изменится геомагнитная активность в ближайшие трое суток

После нескольких дней стабильной геомагнитной обстановки Землю снова атакует магнитная буря. По данным Британской геологической службы, новый шторм будет уровня G1.

Магнитная буря начнётся 25–26 октября. Пока неизвестно, будет ли она затяжной и не перерастёт ли в шторм G2.

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Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1
Магнитная буря 25-26 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня, 23 октября, К-индекс составляет 3,7, то есть находится на зелёном уровне. Солнечная вспышка С3 соответствует желтому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне.

Завтра, 24 октября, К-индекс снизится до 2,7. Но уже 25 октября снова повысится до 3,7.

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1
Геомагнитная активность 23–25 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.
Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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