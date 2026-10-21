Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

Магнитные бури 22–23 октября: прогноз NOAA, почасовые значения геомагнитной активности и разъяснение, ожидается ли буря уровня G1.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

Какой будет геомагнитная активность 22–23 октября

Прогноз магнитных бурь на два дня

Когда ожидается снижение активности

Геомагнитная активность 22–23 октября 2026 года будет постепенно снижаться. Главред расскажет о том, как будет меняться Kp-индекс в течение этих дней и что стоит знать о влиянии космической погоды на самочувствие.

После повышения геомагнитной активности в начале недели магнитное поле Земли постепенно успокаивается. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC, 22 октября возможны умеренные колебания геомагнитного фона, а 23 октября активность будет ниже.

видео дня

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC, повышение активности 21 октября связано с воздействием потока солнечного ветра от корональной дыры с положительной полярностью. В то же время прогнозируемые значения Kp на 22–23 октября не достигают уровня геомагнитной бури по шкале NOAA.

Часовой прогноз геомагнитной активности

Четверг, 22 октября

00:00–03:00 (Kp 3,00): Умеренная геомагнитная активность без признаков бури.

03:00–06:00 (Kp 2,67): Геомагнитный фон остается относительно спокойным.

06:00–09:00 (Kp 3,67): Ожидается наивысшее прогнозируемое значение Kp за сутки. Оно свидетельствует о возмущении магнитного поля, но не соответствует уровню G1.

09:00–12:00 (Kp 2,33): Активность снижается.

12:00–15:00 (Kp 2,00): Относительно спокойный геомагнитный фон.

15:00–18:00 (Kp 1,67): Один из самых спокойных отрезков дня.

18:00–21:00 (Kp 2,00): Незначительные колебания без признаков магнитной бури.

21:00–00:00 (Kp 2,00): Геомагнитная обстановка остается спокойной.

Пятница, 23 октября

00:00–03:00 (Kp 2,67): Умеренный геомагнитный фон в начале суток.

03:00–06:00 (Kp 1,67): Активность снижается.

06:00–09:00 (Kp 1,67): Сохраняется спокойная геомагнитная обстановка.

09:00–12:00 (Kp 1,33): Низкий уровень активности.

12:00–15:00 (Kp 1,33): Существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

15:00–18:00 (Kp 1,33): Магнитное поле остается относительно спокойным.

18:00–21:00 (Kp 1,33): Низкая геомагнитная активность.

21:00–00:00 (Kp 1,33): Спокойный фон сохранится до конца суток.

Прогноз может обновляться в зависимости от активности Солнца и параметров солнечного ветра.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что означает Kp-индекс

Kp-индекс - это показатель возмущения магнитного поля Земли. Его значение определяется с трехчасовыми интервалами по шкале от 0 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее геомагнитные возмущения.

Kp 0–2: спокойная геомагнитная обстановка.

Kp 3–4: возмущения магнитного поля, не достигающие уровня геомагнитной бури по шкале NOAA.

Kp 5 (G1): небольшая геомагнитная буря.

Kp 6 (G2): умеренная геомагнитная буря.

Kp 7 (G3): сильная геомагнитная буря.

Kp 8 (G4): очень сильная геомагнитная буря.

Kp 9 (G5): экстремальная геомагнитная буря.

Согласно прогнозу NOAA/SWPC, 22–23 октября ожидаемые значения Kp будут ниже 5, поэтому геомагнитной бури уровня G1 в эти дни не прогнозируется.

Как позаботиться о самочувствии во время геомагнитных колебаний

Научные данные не дают оснований утверждать, что конкретное значение Kp вызывает определенные симптомы или ухудшает течение конкретного заболевания. В частности, нельзя достоверно связывать отдельные периоды геомагнитной активности с головной болью, шумом в ушах, нарушениями мозгового кровообращения или приступами нарколепсии.

В то же время соблюдение привычных правил заботы о здоровье поможет поддерживать нормальное самочувствие независимо от космической погоды.

Соблюдайте режим сна

Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если чувствуете усталость, не игнорируйте потребность в отдыхе.

Пейте достаточно воды

Соблюдайте привычный питьевой режим с учётом рекомендаций врача, если у вас есть заболевания, требующие ограничения жидкости.

Не забывайте о назначенном лечении

Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать принимать назначенные препараты и не изменять дозировку из-за прогноза геомагнитной активности.

Обращайте внимание на тревожные симптомы

Если возникли сильная или необычная головная боль, боль в груди, внезапная слабость, нарушение речи или другие острые симптомы, не списывайте их на магнитную бурю. При таких признаках необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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