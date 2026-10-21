Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

О чём вы узнаете:
- Какой будет геомагнитная активность 22–23 октября
- Прогноз магнитных бурь на два дня
- Когда ожидается снижение активности
Геомагнитная активность 22–23 октября 2026 года будет постепенно снижаться. Главред расскажет о том, как будет меняться Kp-индекс в течение этих дней и что стоит знать о влиянии космической погоды на самочувствие.
После повышения геомагнитной активности в начале недели магнитное поле Земли постепенно успокаивается. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC, 22 октября возможны умеренные колебания геомагнитного фона, а 23 октября активность будет ниже.
Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC, повышение активности 21 октября связано с воздействием потока солнечного ветра от корональной дыры с положительной полярностью. В то же время прогнозируемые значения Kp на 22–23 октября не достигают уровня геомагнитной бури по шкале NOAA.
Часовой прогноз геомагнитной активности
Четверг, 22 октября
00:00–03:00 (Kp 3,00): Умеренная геомагнитная активность без признаков бури.
03:00–06:00 (Kp 2,67): Геомагнитный фон остается относительно спокойным.
06:00–09:00 (Kp 3,67): Ожидается наивысшее прогнозируемое значение Kp за сутки. Оно свидетельствует о возмущении магнитного поля, но не соответствует уровню G1.
09:00–12:00 (Kp 2,33): Активность снижается.
12:00–15:00 (Kp 2,00): Относительно спокойный геомагнитный фон.
15:00–18:00 (Kp 1,67): Один из самых спокойных отрезков дня.
18:00–21:00 (Kp 2,00): Незначительные колебания без признаков магнитной бури.
21:00–00:00 (Kp 2,00): Геомагнитная обстановка остается спокойной.
Пятница, 23 октября
00:00–03:00 (Kp 2,67): Умеренный геомагнитный фон в начале суток.
03:00–06:00 (Kp 1,67): Активность снижается.
06:00–09:00 (Kp 1,67): Сохраняется спокойная геомагнитная обстановка.
09:00–12:00 (Kp 1,33): Низкий уровень активности.
12:00–15:00 (Kp 1,33): Существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется.
15:00–18:00 (Kp 1,33): Магнитное поле остается относительно спокойным.
18:00–21:00 (Kp 1,33): Низкая геомагнитная активность.
21:00–00:00 (Kp 1,33): Спокойный фон сохранится до конца суток.
Прогноз может обновляться в зависимости от активности Солнца и параметров солнечного ветра.
Что означает Kp-индекс
Kp-индекс - это показатель возмущения магнитного поля Земли. Его значение определяется с трехчасовыми интервалами по шкале от 0 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее геомагнитные возмущения.
Kp 0–2: спокойная геомагнитная обстановка.
Kp 3–4: возмущения магнитного поля, не достигающие уровня геомагнитной бури по шкале NOAA.
Kp 5 (G1): небольшая геомагнитная буря.
Kp 6 (G2): умеренная геомагнитная буря.
Kp 7 (G3): сильная геомагнитная буря.
Kp 8 (G4): очень сильная геомагнитная буря.
Kp 9 (G5): экстремальная геомагнитная буря.
Согласно прогнозу NOAA/SWPC, 22–23 октября ожидаемые значения Kp будут ниже 5, поэтому геомагнитной бури уровня G1 в эти дни не прогнозируется.
Как позаботиться о самочувствии во время геомагнитных колебаний
Научные данные не дают оснований утверждать, что конкретное значение Kp вызывает определенные симптомы или ухудшает течение конкретного заболевания. В частности, нельзя достоверно связывать отдельные периоды геомагнитной активности с головной болью, шумом в ушах, нарушениями мозгового кровообращения или приступами нарколепсии.
В то же время соблюдение привычных правил заботы о здоровье поможет поддерживать нормальное самочувствие независимо от космической погоды.
Соблюдайте режим сна
Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если чувствуете усталость, не игнорируйте потребность в отдыхе.
Пейте достаточно воды
Соблюдайте привычный питьевой режим с учётом рекомендаций врача, если у вас есть заболевания, требующие ограничения жидкости.
Не забывайте о назначенном лечении
Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать принимать назначенные препараты и не изменять дозировку из-за прогноза геомагнитной активности.
Обращайте внимание на тревожные симптомы
Если возникли сильная или необычная головная боль, боль в груди, внезапная слабость, нарушение речи или другие острые симптомы, не списывайте их на магнитную бурю. При таких признаках необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд.
NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.
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