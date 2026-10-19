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Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

Руслана Заклинская
19 октября 2026, 17:19
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Антициклон Gerhard принесет больше солнца и заблокирует приток арктического холода.
Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября
Прогноз погоды в Украине / Фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему в Украине сохраняется аномально теплая погода
  • Какой будет температура
  • Вернутся ли дожди в ближайшие дни

В Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а дневная температура будет достигать +18 градусов. Об этом сообщил начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По словам синоптика, теплый воздух в Украину принес южный циклон из Прикаспийской низменности. В выходные среднесуточная температура составляла +12…+14 градусов, что на 5 градусов и более превышает климатическую норму.

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"Аномальное тепло, которым мы сейчас греемся, принес из Прикаспийской низменности южный циклон", - сообщил Постригань.

В выходные среднесуточная температура составляла +12…+14 градусов, что на 5 градусов и более превышает климатическую норму и соответствует показателям второй половины сентября.

В период с 16 по 19 октября в Черкасской области выпало 14–25 мм осадков - это одна–две декадные нормы. Дожди способствовали появлению дружных всходов озимых культур и снижению пожарной опасности в лесах области.

В то же время сильные ливни нанесли ущерб Турции. В частности, в Стамбуле местные власти назвали осадки самыми сильными за последние 84 года. В некоторых районах города зафиксировали до 260 литров воды на квадратный метр.

Какая будет погода в Украине 20 октября

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга будут по-прежнему затрагивать Правобережье и юг Украины. Дожди ожидаются преимущественно ночью, местами они могут быть интенсивными.

"Температура останется не по сезону теплой: ночью 6–11º, днем 14–19º", - отметил Постригань.

Будет ли похолодание до конца октября

В дальнейшем синоптическая ситуация, по его словам, изменится. Активность южных циклонов будет ослабевать, а погоду будет определять антициклон Gerhard. Он принесет больше солнечных часов и теплую, как для этого времени года, погоду.

По предварительным прогнозам, до конца недели приток арктического холода будет заблокирован. Ветры будут приносить прогретый воздух из Средиземноморья и с Балкан.

Ночью температура составит +7…+12 градусов, днём - +13…+18 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Длительное сохранение высоких температур будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев жилья. По словам синоптика, это позволит ещё немного отсрочить начало отопительного сезона.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ГСЧС сообщила о густом тумане в Киеве и четырёх областях. Спасатели объявили жёлтый уровень опасности из-за снижения видимости.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил о переменчивой, но в целом теплой погоде с прохождением атмосферных фронтов. Он подчеркнул, что осадки прекратятся по всей территории во второй половине недели.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил о облачной погоде с прояснениями и местами дождями на Правобережье и в южных районах. Синоптики предупредили, что туман и сильные дожди ожидаются локально, в частности в Карпатах и на востоке.

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О персоне: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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