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Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

Виталий Кирсанов
23 октября 2026, 16:55обновлено 23 октября, 18:05
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В ходе переговоров стороны определили цели договоренности, технические процедуры, сроки и порядок ее реализации.
Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках
Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках / коллаж: Главред, фото: Commissioner for Human Rights / Х, mipl.org.ua

Кратко:

  • Олешки - прифронтовой город на грани катастрофы
  • Перемирие должно начаться 29 октября 2026 года

Украина и РФ согласовали временное прекращение боевых действий в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области. Перемирие должно начаться 29 октября 2026 года и позволит доставить в город гуманитарную помощь, а также подготовить эвакуацию мирных жителей по безопасному коридору. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно документу, первая леди США Мелания Трамп и ее представитель напрямую взаимодействовали с руководством России и Украины, чтобы согласовать условия локального прекращения огня. В ходе переговоров стороны определили цели договоренности, технические процедуры, сроки и порядок ее реализации.

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Мелания Трамп подчеркнула, что гуманитарная ситуация в городе остается крайне тяжелой.

"Ситуация в Олешках критическая. Олешки - прифронтовой город на грани катастрофы. Среди тех, кто остался в городе, преимущественно пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", - заявила она.

По словам первой леди США, гражданские представители России и Украины будут посещать жителей Олешек на дому, чтобы выяснить, в какой помощи они нуждаются. Мирным жителям, которые захотят покинуть город, предоставят транспорт до выбранного ими пункта назначения - в Украину или Россию.

К работе также планируют привлечь независимую американскую медиорганизацию. Ее представители будут сопровождать российские и украинские группы и документировать их деятельность.

Как отмечается в заявлении Белого дома, о критической ситуации в Олешках Мелания Трамп узнала во время частной беседы на мероприятии Fostering the Future Together в Нью-Йорке. Оно проходило в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ближайшее время начнется операция по разблокированию Олешек - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта оккупированного россиянами города Олешки, который находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Её (операции – ред.) целью является создание постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданского населения и доставки помощи", - написал Арахамия.

По его словам, для достижения этой цели в ближайшее время будет достигнут режим прекращения огня, о чём сообщила первая леди США Мелания Трамп.

"Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особо хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп. Выражаем им искреннюю благодарность", - отметил Арахамия.

Он добавил при этом, что подробности о проведении операции, а также информацию о ходе самой операции может предоставить омбудсмен Украины - Дмитрий Лубинец.

Голод в оккупированных Олешках

Жители оккупированных Олешек, расположенных примерно в 9 км от Херсона, фактически оказались отрезаны от внешнего мира. В городе не хватает продуктов и медицинской помощи, а также отсутствуют базовые условия для нормальной жизни.

После российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС в Олешках нет электроэнергии, газа и питьевой воды. Ситуацию усугубляет то, что дороги и подъезды к городу заминированы. Кроме того, территория регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, из-за чего любое передвижение остается опасным.

В результате эвакуация местных жителей и доставка гуманитарной помощи в город практически невозможны.

По ориентировочным оценкам волонтеров, в самих Олешках могут оставаться до 1,5 тысячи человек, включая около 40 детей. Еще примерно 4 тысячи жителей, среди которых около 150 детей, находятся в населенных пунктах Олешковской общины.

Ситуация в Олешках - новости по теме

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о систематической доставке продовольствия жителям оккупированных Олешек с помощью дронов с начала марта. Он также сообщил, что в оккупированных Олешках удерживают около двух тысяч человек, среди которых почти полсотни детей, в сложных гуманитарных условиях без еды, электричества и воды.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о ночной операции по сбросу гуманитарных грузов в Олешки с участием подразделений Нацгвардии и бригад. Он отметил, что в ходе этой операции было доставлено почти 4 тонны продуктов, медикаментов и детских наборов.

16 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Понтифик попросил о перемирии в Олешках Херсонской области, чтобы обеспечить доставку продовольствия и лекарств, а также эвакуацию гражданского населения.

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О персоне: Мелания Трамп

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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