Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

Кратко:
- Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
- Понтифик попросил о перемирии в Олешках
- Он также призвал обеспечить безопасную эвакуацию населения
Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Понтифик попросил о перемирии в Олешках Херсонской области, чтобы обеспечить доставку продовольствия и лекарств, а также эвакуацию гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает Vatican News.
Во время разговора понтифик, который восстанавливается после операции по удалению раковой опухоли в лёгких, выразил глубокую обеспокоенность тяжёлой гуманитарной ситуацией в Олешках. Он призвал создать условия для оказания помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации.
"В ходе беседы Святейший Отец выразил глубокую озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в городе Олешки Херсонской области, попросив о перемирии, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также Лев XIV подтвердил готовность Святого Престола и в дальнейшем прилагать усилия для поддержания диалога и достижения мира. Подробностей о реакции Путина на просьбу понтифика в сообщении не приводится.
Ситуация в Олешках - новости по теме
Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о систематической доставке продовольствия жителям оккупированных Олешек с помощью дронов с начала марта. Он также сообщил, что в оккупированных Олешках удерживают около двух тысяч человек, среди которых почти полсотни детей, в сложных гуманитарных условиях без еды, электричества и воды.
Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о ночной операции по сбросу гуманитарных грузов в Олешки с участием подразделений Нацгвардии и бригад. Он отметил, что в ходе этой операции было доставлено почти 4 тонны продуктов, медикаментов и детских наборов.
Отметим, что у Папы Льва XIV недавно диагностировали рак легкого после операции в Риме. Во время хирургического вмешательства врачи удалили нижнюю долю правого легкого понтифика.
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О личности: Папа Лев XIV
Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Роберт Фрэнсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род. 14 сентября 1955 года, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (с 8 мая 2025 года), американско-перуанский католический прелат, являющийся главой Католической церкви и сувереном Город-государства Ватикан, пишет Википедия.
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