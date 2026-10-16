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Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным - о чем просил понтифик

Руслана Заклинская
16 октября 2026, 19:16обновлено 16 октября, 19:47
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Ватикан раскрыл подробности беседы Папы Римского с Путиным.
Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик
Лев XIV обратился к Путину с просьбой о перемирии в Олешках / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vaticannews.uk, скриншот из видео

Кратко:

  • Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
  • Понтифик попросил о перемирии в Олешках
  • Он также призвал обеспечить безопасную эвакуацию населения

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Понтифик попросил о перемирии в Олешках Херсонской области, чтобы обеспечить доставку продовольствия и лекарств, а также эвакуацию гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает Vatican News.

Во время разговора понтифик, который восстанавливается после операции по удалению раковой опухоли в лёгких, выразил глубокую обеспокоенность тяжёлой гуманитарной ситуацией в Олешках. Он призвал создать условия для оказания помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации.

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"В ходе беседы Святейший Отец выразил глубокую озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в городе Олешки Херсонской области, попросив о перемирии, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Лев XIV подтвердил готовность Святого Престола и в дальнейшем прилагать усилия для поддержания диалога и достижения мира. Подробностей о реакции Путина на просьбу понтифика в сообщении не приводится.

Ситуация в Олешках - новости по теме

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о систематической доставке продовольствия жителям оккупированных Олешек с помощью дронов с начала марта. Он также сообщил, что в оккупированных Олешках удерживают около двух тысяч человек, среди которых почти полсотни детей, в сложных гуманитарных условиях без еды, электричества и воды.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о ночной операции по сбросу гуманитарных грузов в Олешки с участием подразделений Нацгвардии и бригад. Он отметил, что в ходе этой операции было доставлено почти 4 тонны продуктов, медикаментов и детских наборов.

Отметим, что у Папы Льва XIV недавно диагностировали рак легкого после операции в Риме. Во время хирургического вмешательства врачи удалили нижнюю долю правого легкого понтифика.

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О личности: Папа Лев XIV

Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Роберт Фрэнсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род. 14 сентября 1955 года, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (с 8 мая 2025 года), американско-перуанский католический прелат, являющийся главой Католической церкви и сувереном Город-государства Ватикан, пишет Википедия.

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