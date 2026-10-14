Папе Римскому диагностировали рак: что известно

Понтифика прооперировали накануне и диагностировали онкологию.

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Папа Римский был прооперирован накануне / Коллаж: Главред, фото скриншот

Кратко:

Как узнали о диагнозе Папы

Какой у него сейчас прогноз

Папе Льву XIV диагностировали рак лёгкого после операции в Риме. Во время хирургического вмешательства врачи удалили нижнюю долю правого лёгкого понтифика. В Ватикане сообщили, что операция прошла успешно, без осложнений.

Как пишет Fox News, 71-летний глава Католической церкви перенёс операцию в клинике Джемелли в Риме 13 октября. По данным пресс-службы Святого престола, врачи удалили поражённый участок лёгкого с помощью видеохирургической техники.

видео дня

Диагноз подтвердили во время операции после исследования тканей. У понтифика обнаружили аденокарциному лёгкого - разновидность злокачественной опухоли.

Папа Лев переносит непростые времена / Фото Vatican Media

Операция продолжалась около полутора часов, хотя в общей сложности папа провёл в операционной примерно три часа. После вмешательства Лев XIV пришёл в сознание, а затем его перевели в палату на десятом этаже больницы для дальнейшего наблюдения. Медики сообщили, что процедура прошла без осложнений.

Папа знал о проблеме до операции

Накануне хирургического вмешательства понтифик рассказал верующим, что во время медицинского обследования врачи обнаружили небольшое образование в лёгком. По его словам, оно находилось на ранней стадии и было хорошо локализовано.

"Врачи считают целесообразным провести вмешательство, и поэтому, следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию по его удалению", - объяснил Лев XIV.

Папа также поблагодарил верующих за поддержку и попросил их молиться за него.

Что известно о состоянии понтифика

Утром 14 октября Ватикан сообщил, что первая ночь после операции прошла спокойно. Папа остаётся в больнице, а его публичные мероприятия отменены до 20 октября. Предполагается, что восстановление в клинике займёт около недели.

При этом Ватикан пока не раскрыл стадию заболевания и не сообщил, распространилась ли опухоль за пределы лёгкого. Эти данные имеют важное значение для оценки дальнейшего прогноза и необходимости дополнительного лечения.

Медики отмечают, что при локализованной опухоли хирургическое удаление может оказаться достаточным для лечения, однако окончательные выводы зависят от результатов обследования тканей и других клинических данных.

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