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Миддлтон отказалась от автомобиля ради метро: реакция Шарлотты попала на видео

Алена Кюпели
13 октября 2026, 13:08
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Принцессы прогулялись по лондонскому метро и даже немного пообщались с публикой.
Кейт с Шарлоттой проехались в метро
Кейт с Шарлоттой проехались в метро / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Кто сопровождал Кейт и Шарлотту
  • Как себя вела юная принцесса

Кейт Миддлтон удивила жителей Лондона неожиданным появлением в метро вместе с 11-летней дочерью, принцессой Шарлоттой. Вместо привычной поездки на автомобиле с водителем мама и дочь воспользовались общественным транспортом и оказались среди обычных пассажиров.

Необычная прогулка состоялась в субботу, 10 октября, пишет Page Six. Принцесса Уэльская и ее дочь проехали по линии Elizabeth Line, а затем вышли на станции Tottenham Court Road в центре Лондона. Очевидцы сняли их поездку на видео, которое впоследствии появилось в СМИ.

видео дня

По словам пассажиров, Шарлотта с любопытством рассматривала вагон и окружающих людей. Один из очевидцев рассказал журналу Hello!, что девочка выглядела удивленной происходящим. При этом обе принцессы вели себя непринужденно, улыбались и ненадолго общались с другими пассажирами.

Принцесса Шарлотта отмечает 11 лет
Принцесса Шарлотта проехалась в метро / Скриншот Instagram/princeandprincessofwales

Во время поездки Кейт ненадолго отвлеклась на телефон. А когда мама и дочь выходили из вагона, принцесса Уэльская держала Шарлотту за руку.

Несмотря на отсутствие заметного кортежа, королевская семья не осталась без охраны. По словам очевидцев, сотрудников службы безопасности сопровождали Кейт и Шарлотту, однако они старались не привлекать к себе внимания и позволили им провести время максимально естественно.

Куда именно направлялись мама и дочь, неизвестно. Станция Tottenham Court Road находится неподалеку от оживленных торговых улиц, театров Вест-Энда и Британского музея.

Шарлотта с Кейт проехались в метро

Очевидцы засняли Кейт и Шарлотту
Очевидцы засняли Кейт и Шарлотту / Скриншот

Для Шарлотты эта поездка могла стать первым известным публике опытом путешествия на лондонском метро. Дети Кейт и принца Уильяма обычно передвигаются на автомобилях с сопровождением, поэтому подобные семейные вылазки остаются редкостью.

Сама Кейт хорошо знакома с общественным транспортом. До замужества с принцем Уильямом она пользовалась метро, а в 2013 году признавалась, что скучает по таким поездкам.

Это не первый случай, когда супруги выбирают общественный транспорт. В мае 2023 года Кейт и Уильям также воспользовались линией Elizabeth Line и вышли на станции Tottenham Court Road. Тогда они направились в паб Dog and Duck в районе Сохо, чтобы поблагодарить сотрудников, работавших во время празднования коронации Карла III.

Нынешняя поездка привлекла внимание не только неожиданным появлением королевских особ в вагоне метро. Она также позволила увидеть Кейт в роли мамы, которая хочет, чтобы ее дочь знакомилась с обычной жизнью за пределами дворца.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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