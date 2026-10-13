Украинская красавица представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная"

Участница подчеркнула, что воспринимает конкурс не только как борьбу за титул, но и как личный вызов.

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Украинка представит Словакию на конкурсе красоты / Коллаж Главред, фото Threads/dr.yana_tokar_

Кратко:

Почему женщина решила выступить от Словакии

Что она говорит об Украине

Украинская красавица и врач Яна Токар сообщила о важном событии в своей жизни. Уже на этой неделе она примет участие в международном конкурсе Миссис Вселенная, где будет представлять Словакию.

Радостной новостью Токар поделилась в социальной сети Threads, опубликовав серию фотографий в образе участницы конкурса. На снимках она позирует в длинном белом платье с эффектным золотым корсетом и лентой Mrs Slovakia.

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"Ну что ж... Времени молчать об этом больше просто нет. Уже на этой неделе я иду на конкурс "Mrs Universe Official" представлять Словакию", - написала она.

Яна Токар представит Словакию / Фото Threads/dr.yana_tokar

Токар призналась, что сама пока не до конца осознает, что стала участницей международного конкурса красоты.

"Мне до сих пор в это не верится самой, но все, что я могу сказать сейчас себе: "Девочка, ты уже королева!".

При этом участница подчеркнула, что воспринимает конкурс не только как борьбу за титул, но и как личный вызов.

"Каждый день я соревнуюсь с самой собой и с любовью украшаю и свою жизнь, и жизнь других людей", - написала Токар, добавив главный девиз своего нового этапа: "Невозможного не существует".

Судя по опубликованным кадрам, к конкурсу Яна подошла серьезно: она уже подготовила конкурсный образ и официальную ленту с надписью Mrs Slovakia.

В комментариях к посту молодая женщина отметила, что собирается напомнить миру об Украине. "И Словакию представим, и об Украине напомним. Цель такая", - написала она.

Украинка представит Словакию на конкурсе / Скриншот Threads/dr.yana_tokar

Ее также спросили, почему она решила представлять Словакию. Токар отметила, что она живет и ведет бизнес в Словакии.

Украинка представит Словакию на конкурсе / Скриншот Threads/dr.yana_tokar

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