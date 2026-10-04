Силы обороны доставили тонны еды голодным людям в Олешках и спасли животных

Под покровом ночи украинские военные провели масштабную операцию в Херсонской области.

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Жители Олешек вновь получили гуманитарную помощь из Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Выговский:

Нацгвардейцы с помощью дронов доставили в Олешки еду и медикаменты

Несколько сотен посылок успешно приземлились в оккупированном городе

Украинские военные продолжают делать всё, чтобы спасти украинцев от голода

Бойцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины в ночь на 4 октября во второй раз провели успешную операцию по доставке в город Олешки гуманитарного груза.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. С помощью беспилотников украинские военные доставили посылки общим весом почти 4 тонны.

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"Это продукты питания, медикаменты и детские наборы. Благодарю каждого, кто непосредственно участвовал в этой операции: доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику. Отдельное признание - экипажу БПЛА "Перун", который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных", - добавил Выговский.

Все без исключения посылки - а их было почти 400 - успешно доставлены.

"Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках - без еды, воды и медикаментов, - наши подразделения продолжают делать всё возможное, чтобы спасти украинцев от голода", - подытожил министр.

Ситуация в Олешках - последние новости

Напомним, Главред писал, что журналисты установили российские подразделения и их командиров, которые, вероятно, могут быть связаны с блокадой оккупированных Олешек в Херсонской области и гуманитарной катастрофой в городе.

Ранее, 27 сентября, в Херсонской ОГА сообщили, что жителям оккупированного Россией города Олешки в Херсонской области были доставлены продукты питания.

Накануне, 23 августа, в День флага Украины военнослужащие 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ провели успешную операцию в небе над временно оккупированными Олешками.

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О персоне: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980 г., Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины. С 16 июля 2026 года - министр внутренних дел Украины

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