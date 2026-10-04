Силы обороны доставили тонны еды голодным людям в Олешках и спасли животных

Что сообщил Выговский:
- Нацгвардейцы с помощью дронов доставили в Олешки еду и медикаменты
- Несколько сотен посылок успешно приземлились в оккупированном городе
- Украинские военные продолжают делать всё, чтобы спасти украинцев от голода
Бойцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины в ночь на 4 октября во второй раз провели успешную операцию по доставке в город Олешки гуманитарного груза.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. С помощью беспилотников украинские военные доставили посылки общим весом почти 4 тонны.
"Это продукты питания, медикаменты и детские наборы. Благодарю каждого, кто непосредственно участвовал в этой операции: доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику. Отдельное признание - экипажу БПЛА "Перун", который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных", - добавил Выговский.
Все без исключения посылки - а их было почти 400 - успешно доставлены.
"Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках - без еды, воды и медикаментов, - наши подразделения продолжают делать всё возможное, чтобы спасти украинцев от голода", - подытожил министр.
Ситуация в Олешках - последние новости
Напомним, Главред писал, что журналисты установили российские подразделения и их командиров, которые, вероятно, могут быть связаны с блокадой оккупированных Олешек в Херсонской области и гуманитарной катастрофой в городе.
Ранее, 27 сентября, в Херсонской ОГА сообщили, что жителям оккупированного Россией города Олешки в Херсонской области были доставлены продукты питания.
Накануне, 23 августа, в День флага Украины военнослужащие 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ провели успешную операцию в небе над временно оккупированными Олешками.
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О персоне: Иван Выговский
Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980 г., Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга.
С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины. С 16 июля 2026 года - министр внутренних дел Украины
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