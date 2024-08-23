Установили украинский флаг: ВСУ провели операцию во временно оккупированных Олешках

23 августа, в День флага Украины военнослужащие 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ провели успешную операцию в небе над временно оккупированными Олешками.
Как сообщила бригада в Facebook, украинские воины сделали символический, но чрезвычайно важный шаг - с помощью БпЛА установили сине-желтый флаг в центре подконтрольного российским оккупантам города.
"Это не только символ нашей несокрушимости и отваги, но и четкий сигнал оккупантам: Украина всегда возвращается на свою землю", - говорится в заметке.видео дня
Военнослужащие 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ также опубликовали видео момента установления флага и то, как он развевался над городом.
Смотрите видео, как ВСУ установили украинский флаг в Олешках:
Что такое 124-я отдельная бригада территориальной обороны?
124-я отдельная бригада территориальной обороны - военное соединение Сил территориальной обороны Украины в Херсонской области. Бригада находится в составе Регионального управления Сил ТрО "Юг". Была создана в 2018 году как кадровое соединение. После российского вторжения 2022 года отмобилизована, подразделения бригады вели бои в Херсонской области: за город Херсон, Антоновский мост, пишет Википедия.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Недавно стало известно, что заповедника "Аскания-Нова" уже фактически нет. Россияне вывезли оттуда немало животных, тем самым уничтожив его. Подтвердилась также информация, что российские оккупанты охотились за животными заповедника, который находится в Херсонской области.
Относительно действий российских оккупантов на линии соприкосновения, то накануне армия страны-агрессора России активизировалась в Херсонской области на левом берегу Днепра. Украинским военным приходится перемещаться из-за пожаров, вызванных обстрелами.
Ранее российские оккупанты получили на орехи от Сил обороны на левом берегу Днепра. Во время безуспешных штурмов враг понес значительные потери среди личного состава и техники.
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