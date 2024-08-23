Не только Покровское: в Генштабе честно рассказали о самых адских направлениях

Генеральный штаб ВСУ поделился ситуацией на фронте и рассказал о самых горячих направлениях и атаках.

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Генштаб описал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

По состоянию на вечер 23 августа самая адская и сложная ситуация на сразу двух направлениях. Там враг провел более трети от всех атак.

На других точках фронта в настоящее время враг активных действий не ведет, однако, задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты из артиллерийского вооружения и РСЗО.

Всего оккупанты шли в атаку на позиции украинских войск 79 раз.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские обстрелы РФ

По данным Генштаба, хуже всего страдали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Также 14 ударов с применением 20 КАБов вражеская авиация нанесла по своей же, территории Курской области РФ.

Ситуация на самых горячих направлениях

Самый горячий участок фронта - Покровское направление. Так, с начала суток, оккупанты совершили уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 11 атак противника, девять боестолкновений еще продолжаются.

Не простая ситуация и на Кураховском направлении, где захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Времовском направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбито три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславка и Кругляковка десять КАБов.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадовое, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак. Вблизи Тернов продолжается бой.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Наши защитники отбили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет пять. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отбиты, еще две - продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что РФ отвела часть войск с Харьковского направления. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций. При этом активность противника на отдельных участках фронта снизилась, особенно на севере.

Что и неудивительно, ведь ВСУ пошли на рекорд. Также стали известны результаты контрнаступления на Харьковщине. В ходе боев бойцы 3 штурмовой бригады смогли закрепиться на полосе обороны 20 армии РФ.

По версии Братчука, ВСУ могут перекрыть сухопутный коридор в Крым. Как известно, российский сухопутный коридор во временно оккупированный Россией Крым находится в зоне поражения Сил обороны Украины.

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