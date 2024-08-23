УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ массово перебрасывает войска на Курщину: в ISW раскрыли критические участки фронта

Юлия Закрепа
23 августа 2024, 10:29
279
Россия стягивает силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.
РФ массово перебрасывает войска на Курщину: в ISW раскрыли критические участки фронта
Какие войска стягивают на Курщину / коллаж: Главред, фото: flickr, росСМИ

В отчете аналитиков Института изучения войны сообщили, что по оценкам аналитиков, враг стягивает в Курскую область силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

В ответ на операцию в Курской области россияне недавно передислоцировали части по крайней мере одного воздушно-десантного полка с запада Запорожской области. Возможная цель - стабилизация линий и улучшение командования и контроля над призывниками, говорится в отчете ISW.

Крымский оккупационный чиновник, который воюет в составе 56-го полка, 19 августа заявил, что его взвод передислоцировался из района Роботино и Вербового на западе Запорожской области для "обороны" Курщины.

видео дня

Россияне также заявили в телеграмм-каналах, что 15 августа подразделения 1-й десантно-штурмовой роты начали передислокацию в неопределенный район России. В то же время связанный с российскими десантниками телеграмм-канал 17 августа объявил о сборе средств в поддержку элементов 56-го полка, которые якобы уже находились в Курской области. Аналитики отметили, что подразделения 56-го полка действуют на западе Запорожской области как минимум с лета 2023 года.

Эксперты ISW также наблюдали за частными, коммерчески доступными данными, которые могут подтверждать отчеты об этих перераспределениях российских сил. Так, 22 августа телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал кадры, на которых российские военные грузовики якобы переправляют "большое количество военной техники" из оккупированных Севастополя и Перевального в Крыму в "северном направлении".

Украинская военная комендатура в Курской области

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории.

В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

На кадрах от канала "Крымский ветер" OSINT-аналитики заметили тактические знаки различия на российских грузовиках, принадлежащих 56-му полку, и проанализировали другие кадры военной техники и грузовиков РФ, которые движутся через Воронежскую область в сторону Курской области.

Российский военный блогер также заявил 22 августа, что элементы 56-й "бригады" действовали в Русской Конопельке (к востоку от Суджи) вместе с бывшими частями группы "Вагнера". Впоследствии блогер отредактировал сообщение, и в новом сообщении указал, что элементы 11-й бригады действовали в этом районе.

РФ массово перебрасывает войска на Курщину: в ISW раскрыли критические участки фронта
Что происходит на Курщине / карта: ISW

Российские источники недавно опубликовали кадры, на которых якобы видно, как элементы 11-й бригады выводят призывников из окружения в неопределенном районе Курской области. В то же время ISW наблюдал за подразделениями 11-й бригады, которые действовали в направлении на Часов Яр в начале июля 2024 года.

"Масштабы передислокации 56-го полка непонятны из доступной информации в открытых источниках, хотя это сообщение о передислокации согласуется с наблюдением ISW о том, что Россия стягивает силы из менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей", - говорится в отчете ISW.

В частности, военное командование РФ передислоцировало части 810-й отдельной бригады морской пехоты и части двух неопределенных батальонов ВДВ с Херсонского направления в Курскую область. Аналитики также заметили заявления о том, что элементы 810-й бригады морской пехоты в июне 2024 года действовали под Волчанском Харьковской области.

"ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин и российские военные, вероятно, будут продолжать отдавать предпочтение российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях. В частности, украинский Генштаб 22 августа наблюдал уменьшение боевых действий россиян на западе Запорожской и Херсонской областей", - указано в отчете.

Там добавили, что последствия передислокации подразделений 56-го полка и других элитных российских частей с юга Украины также будут зависеть от масштаба перемещения. Возможно, российское военное командование передислоцирует ограниченное количество элитных сил для совершенствования обороны в Курской области и надзора за неопытными призывниками.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об удивительных результатах операции под Курском. Сейчас под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов до 35 километров.

ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском. Берега реки Сейм Глушковского района Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются спешно возводить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

11:17 Мир
"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

10:59 Мир
Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

10:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Интересный объект : эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС 32753

"Интересный объект": эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС

Россияне меняют поведение : офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении 32370

"Россияне меняют поведение": офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание 7546

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины 5724

Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины

Последние новости

11:35

"Тяжелая потеря": майор НГУ объяснил последствия оккупации россиянами Покровска

11:22

Как быстро разгладить складки на кожаной куртке: простой, но рабочий способВидео

11:17

"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

11:15

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Алле Пугачевой - детали

10:59

"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
10:58

Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

10:57

ДиКаприо и Лив Тайлер: кто из голливудских звезд имеет украинские корни

10:35

Гороскоп на завтра 24 августа: Козерогам - полный релакс, Тельцам - изнурительный день

10:29

РФ массово перебрасывает войска на Курщину: в ISW раскрыли критические участки фронта

Реклама
10:27

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Обезьянам - проблема и опасность, Крысам - ссоры

09:58

Обсудят с Зеленским войну и сотрудничество: в Украину впервые в истории прибыл премьер ИндииВидео

09:57

Мощный удар по порту "Кавказ": в ВМС раскрыли детали уничтожения парома РФ

09:35

Бросила мужа и сбежала с бывшим: путинисты Лазарев и Кудрявцева попались в номере отеля

09:23

Камала Харрис выдала важное заявление о поддержке Украины: какое обещание дала политик

08:57

ВСУ могут взять под контроль Курскую АЭС: генерал раскрыл неожиданный сценарий

08:56

Церковный праздник 24 августа: что категорически запрещено делать в этот день

08:22

"Я живой человек": что случилось между Ольгой Сумской и ее младшей дочерью

08:10

Большой информационный провал Азербайджана в Украинемнение

07:59

Угроза для двух областных центров Украины: в The Economist узнали новые цели РФ

07:52

ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Реклама
07:06

Заняли новые населенные пункты: у ВСУ успех в Курской области – ISW

06:20

Поздравления с Днем Флага Украины - красивые картинки и слова

06:16

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "покрошили" сотни россиян и захватили позиции РФ

06:10

Курск и провал игры Путинамнение

05:50

В Украине температура растет вдвое быстрее чем в Европе: ученые объяснили

05:00

"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

04:12

Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями "как можно быстрее"

03:37

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:30

Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

03:00

Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

02:52

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:36

Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки

02:13

Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

02:00

Звезда фильмов Тарантино обвинен в домашнем насилии - подробности

01:36

Пограничники следят за белорусами: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе

01:30

ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ

00:28

Филигранная работа: Цаплиенко показал, как ВСУ с Ми-8 уничтожили вражеский дронВидео

22 августа, четверг
23:56

Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

23:51

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

23:23

Над немецкой АЭС летают "Орланы": вероятно, запустили российские шпионы - СМИ

Реклама
23:20

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда

23:11

США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

22:48

Россиянам наплевать на своих: РФ не запрашивала гуманитарный коридор с Курщины

22:39

Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией", в "эфир" пустили бомбежку Курска

22:30

"Есть результат": в ВСУ рассказали подробности мощного контрнаступления на ХарьковщинеВидео

22:12

Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизацииВидео

22:06

ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на КурщинеВидео

21:46

Жених Ярославы Магучих признался, почему не женится на спортсменке: "Все сложно"

21:31

Тысячи "двухсотых": генерал США рассказал, сколько бойцов потеряла РФ на Курщине

21:29

"Это очень эффективно": Зеленский рассказал, что поможет закончить войну в Украине

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять