РФ массово перебрасывает войска на Курщину: в ISW раскрыли критические участки фронта

Россия стягивает силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

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Какие войска стягивают на Курщину / коллаж: Главред, фото: flickr, росСМИ

В отчете аналитиков Института изучения войны сообщили, что по оценкам аналитиков, враг стягивает в Курскую область силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

В ответ на операцию в Курской области россияне недавно передислоцировали части по крайней мере одного воздушно-десантного полка с запада Запорожской области. Возможная цель - стабилизация линий и улучшение командования и контроля над призывниками, говорится в отчете ISW.

Крымский оккупационный чиновник, который воюет в составе 56-го полка, 19 августа заявил, что его взвод передислоцировался из района Роботино и Вербового на западе Запорожской области для "обороны" Курщины.

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Россияне также заявили в телеграмм-каналах, что 15 августа подразделения 1-й десантно-штурмовой роты начали передислокацию в неопределенный район России. В то же время связанный с российскими десантниками телеграмм-канал 17 августа объявил о сборе средств в поддержку элементов 56-го полка, которые якобы уже находились в Курской области. Аналитики отметили, что подразделения 56-го полка действуют на западе Запорожской области как минимум с лета 2023 года.

Эксперты ISW также наблюдали за частными, коммерчески доступными данными, которые могут подтверждать отчеты об этих перераспределениях российских сил. Так, 22 августа телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал кадры, на которых российские военные грузовики якобы переправляют "большое количество военной техники" из оккупированных Севастополя и Перевального в Крыму в "северном направлении".

Украинская военная комендатура в Курской области 15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории. В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

На кадрах от канала "Крымский ветер" OSINT-аналитики заметили тактические знаки различия на российских грузовиках, принадлежащих 56-му полку, и проанализировали другие кадры военной техники и грузовиков РФ, которые движутся через Воронежскую область в сторону Курской области.

Российский военный блогер также заявил 22 августа, что элементы 56-й "бригады" действовали в Русской Конопельке (к востоку от Суджи) вместе с бывшими частями группы "Вагнера". Впоследствии блогер отредактировал сообщение, и в новом сообщении указал, что элементы 11-й бригады действовали в этом районе.

Что происходит на Курщине / карта: ISW

Российские источники недавно опубликовали кадры, на которых якобы видно, как элементы 11-й бригады выводят призывников из окружения в неопределенном районе Курской области. В то же время ISW наблюдал за подразделениями 11-й бригады, которые действовали в направлении на Часов Яр в начале июля 2024 года.

"Масштабы передислокации 56-го полка непонятны из доступной информации в открытых источниках, хотя это сообщение о передислокации согласуется с наблюдением ISW о том, что Россия стягивает силы из менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей", - говорится в отчете ISW.

В частности, военное командование РФ передислоцировало части 810-й отдельной бригады морской пехоты и части двух неопределенных батальонов ВДВ с Херсонского направления в Курскую область. Аналитики также заметили заявления о том, что элементы 810-й бригады морской пехоты в июне 2024 года действовали под Волчанском Харьковской области.

"ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин и российские военные, вероятно, будут продолжать отдавать предпочтение российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях. В частности, украинский Генштаб 22 августа наблюдал уменьшение боевых действий россиян на западе Запорожской и Херсонской областей", - указано в отчете.

Там добавили, что последствия передислокации подразделений 56-го полка и других элитных российских частей с юга Украины также будут зависеть от масштаба перемещения. Возможно, российское военное командование передислоцирует ограниченное количество элитных сил для совершенствования обороны в Курской области и надзора за неопытными призывниками.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об удивительных результатах операции под Курском. Сейчас под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов до 35 километров.

ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском. Берега реки Сейм Глушковского района Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются спешно возводить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения.

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