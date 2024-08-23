ВСУ пошли вперед на Луганщине: "покрошили" сотни россиян и захватили позиции РФ

Взяты под контроль батальонный район обороны РФ, а также опорные пункты оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/vsu-poshli-vpered-na-luganshchine-pokroshili-sotni-rossiyan-i-zahvatili-pozicii-rf-10590875.html Ссылка скопирована

Украинские защитники продвинулись на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Силы Обороны Украины добились успеха в Луганской области в районе населенного пункта Нововодяное.

Об этом идет речь в сообщении ресурса DeepState в Telegram. Также публикуются обновленные карты районов боевых действий.

"Силы Обороны Украины добились успеха у Нововодяного", - сказано в сообщении.

видео дня

Кроме того, также отмечается, что армия страны-оккупанта РФ продвинулась возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.

/ deepstatemap.live

Подробности продвижения ВСУ на Донбассе

Как уточнили в DeepState, в Луганской области подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ провели контратаку возле Нововодяного.

"Наконец-то хорошие новости с Луганщины. С 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Россияне потеряли около трехсот человек в живой силе и части техники", - говорится в сообщении.

При этом также приводится комментарий командира 3 ОШБр ВСУ Андрея Билецкого.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена. Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь штурмовики", - добавил Билецкий.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее в ВСУ раскрыли детали наступления на Харьковщине. Украинские штурмовые группы на бронетехнике атакуют вражеские позиции в Харьковской области.

Напомним, ранее в ВСУ сделали заявление об ударном "кулаке" РФ на Луганщине. Силы обороны готовы к любому развитию событий, руководство в курсе ситуации и принимает ответные меры, рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред