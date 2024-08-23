ВСУ пошли вперед на Луганщине: "покрошили" сотни россиян и захватили позиции РФ

Силы Обороны Украины добились успеха в Луганской области в районе населенного пункта Нововодяное.
Об этом идет речь в сообщении ресурса DeepState в Telegram. Также публикуются обновленные карты районов боевых действий.
"Силы Обороны Украины добились успеха у Нововодяного", - сказано в сообщении.
Кроме того, также отмечается, что армия страны-оккупанта РФ продвинулась возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.
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Как уточнили в DeepState, в Луганской области подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ провели контратаку возле Нововодяного.
"Наконец-то хорошие новости с Луганщины. С 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Россияне потеряли около трехсот человек в живой силе и части техники", - говорится в сообщении.
При этом также приводится комментарий командира 3 ОШБр ВСУ Андрея Билецкого.
"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена. Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь штурмовики", - добавил Билецкий.
Что известно о 3 ОШБр
Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.
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Напомним, ранее в ВСУ сделали заявление об ударном "кулаке" РФ на Луганщине. Силы обороны готовы к любому развитию событий, руководство в курсе ситуации и принимает ответные меры, рассказал представитель ОСГВ "Хортица".
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