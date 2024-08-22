Штурмовики пошли в атаку: в ВСУ раскрыли детали наступления на Харьковщине

Украинские штурмовые группы на бронетехнике атакуют вражеские позиции в Харьковской области.

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Украинские защитники перешли в атаку на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бойцы подразделений Сил обороны Украины перешли к наступательным действиям в Харьковской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram Третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных сил ВСУ.

Как уточняется в сообщении, на видео запечатлены первые кадры из наступления, которое проходит "в полном разгаре".

видео дня

"Где-то на Харьковщине. Первые кадры наступления в полном разгаре. Детали позже", - уточняют украинские защитники.

Отметим, что видео запечатлено, как украинские штурмовые группы на бронетехнике атакуют вражеские позиции.

При этом действиями украинских сил руководят командиры, которые видят ситуацию на поле боя благодаря дронам.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Смотрите видео - ВСУ атакуют в Харьковской области:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось, чтоВСУ уничтожили боевой потенциал РФ на Харьковском направлении. Оккупанты не смогли провести полноценное наступление на Харьковском направлении благодаря действиям ВСУ, теперь противнику стоит выходить с этого участка фронта.

Напомним, ранее біла названа главная проблема ВСУ на Харьковском направлении. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

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