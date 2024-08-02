ВСУ уничтожили боевой потенциал РФ: что происходит на Харьковском направлении

Оккупанты не смогли провести полноценное наступление на Харьковском направлении благодаря действиям ВСУ, теперь противнику стоит выходить с этого участка фронта.

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ВСУ сделали невозможным наступление РФ на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

Силы обороны Украины сделали невозможным проведение оккупационными войсками РФ наступления на Харьковском направлении. Поэтому теперь с военной точки зрения является бессмысленной для врага задача удерживать хоть какие-то населенные пункты, не имеющие стратегического или хотя бы оперативного значения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, оккупанты не могут сейчас развернуть на Харьковщине ударные группировки для проведения наступления и реализации поставленных перед ними задач.

"Это просто участки территории, причем такие участки территории, которые даже не подошли к укреплению Украины на этом направлении. Они застряли буквально в полосе обеспечения", - говорит он. видео дня

Грабский добавил, что с военной точки зрения российским силам нужно убираться прочь, потому что держать свою группировку на Харьковщине нет смысла. Но в армии РФ эффективность измеряется в другом - удержании каждого клочка украинской земли.

"Но какой-то серьезной стратегической угрозы они там не могут представлять, потому что тот боевой потенциал, который они вложили в этот наступательный порыв, был уничтожен украинскими Силами обороны", - утверждает военный эксперт.

Он прогнозирует, что в ближайшее время будут продолжаться вялотекущие бои для создания видимости активности, попытки контратаковать и удерживать значительные, по мнению врага, украинские подразделения.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российская армия активно продвигается на Донбассе. В частности, продвижению армии РФ в направлении Покровска Донецкой области способствует недостаток живой силы в ВСУ и рельеф местности на северо-запад от Авдеевки.

Недавно стало известно, что оккупационная армия РФ захватила Веселое к востоку от Гродовки на Покровском направлении Донецкой области. Враг давит и продолжает добиваться тактических успехов.

Ранее стало известно, что в мае и в начале июня 2024 года оккупационные силы в районе Часового Яра пытались штурмовать позиции ВСУ, используя бронированные колонны. Однако украинские силы успешно уничтожали их, поэтому в последнее время со стороны врага преобладают пехотные штурмы.

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