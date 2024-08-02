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Прорыв до конца августа: в ISW объяснили, почему оккупанты продвигаются на Донбассе

Анна Ярославская
2 августа 2024, 08:07
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Аналитики прогнозируют замедление наступления РФ, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".
ВСУ
В ISW объяснили, почему оккупанты продвигаются на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Российская армия активно продвигается на Донбассе. В частности, продвижению армии РФ в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в ВСУ и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

При этом аналитики прогнозируют замедление наступательной операции РФ, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более плохое оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

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По его словам, задержки с предоставлением западной, и особенно американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, которые уже принимали участие в боях.

В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись далее в пределах Весёлого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

РФ может добиться оперативного прорыва: названы сроки

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ наступают к югу от Весёлого вдоль железнодорожной линии и ветрозащитных полос в направлении Сергеевки и Желанного (к югу от Весёлого). Это может способствовать дальнейшим усилиям по тактическому окружению украинских войск на этом участке, если россияне смогут их должным образом использовать.

Украинские и российские источники также сообщили, что российские войска захватили Тимофеевку к северу от дороги О0544 и района Веселого.

Машовец охарактеризовал недавнее продвижение российских войск в районе к юго-востоку от дороги О0544, как тактическое проникновение вглубь позиций ВСУ.

Расстояние до Покровска по со состоянию на 2 августа
Расстояние до Покровска по со состоянию на 2 августа / deepstatemap.live

По его словам, за последние недели российские войска продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7,5 километров в ширину от Сокола до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казённый Торец (протекающие через Прогресс-Волчье и Лозоватское).

Аналитик предупредил, что войска РФ близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении к концу августа.

Ситуация на фронте - последние новости

Вечером 1 августа аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что оккупационная армия РФ захватила Веселое восточнее Гродовки на Покровском направлении Донецкой области. Как уточняется в сообщении, ситуация остается критической и при этом она продолжает ухудшаться.

В ночь на 1 августа аналитики сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

За последнюю неделю российские оккупационные войска добились быстрых успехов на востоке Донецкой области, захватив несколько населенных пунктов и приблизившись к городу Покровск. Армия РФ давит, не смотря на потери, и ищет слабые места в обороне ВСУ. Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска. Оккупанты активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом.

Как пишет CNN, потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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