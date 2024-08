Прорыв до конца августа: в ISW объяснили, почему оккупанты продвигаются на Донбассе

Российская армия активно продвигается на Донбассе. В частности, продвижению армии РФ в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в ВСУ и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

При этом аналитики прогнозируют замедление наступательной операции РФ, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более плохое оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

По его словам, задержки с предоставлением западной, и особенно американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, которые уже принимали участие в боях.

В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись далее в пределах Весёлого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.