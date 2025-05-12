Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

Премьер Туск сообщил, что поджог ТЦ в Варшаве организовали агенты российских спецслужб.

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/ Колаж: Главред, фото: Donald Tusk, Википедия

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что масштабный пожар в торговом центре "Маривильская", который произошел 12 мая 2024 года в Варшаве, был результатом поджога, организованного российскими спецслужбами. Об этом глава правительства написал накануне годовщины инцидента в своем микроблоге X.

"Сейчас точно известно, что большой пожар торгового центра 'Маривильская' в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами", - отметил Туск. видео дня

По его словам, часть исполнителей уже удалось задержать, а остальные - идентифицированы и объявлены в розыск.

"Все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!", - добавил премьер.

Напомним, что в прошлом году пожар в ТЦ "Марьвильская" охватил большую площадь. Для его ликвидации привлекли около 150 спасателей, более 50 единиц техники и даже специального робота. Из-за стремительного распространения огня частично обвалилась крыша здания.

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Кроме того президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Владимира Путина в поддержке войны вместо мира и осудил его "исторический ревизионизм".

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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