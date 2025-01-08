Остановка транзита газа 'недопустима': в МИД Венгрии пригрозили Украине

Сийярто заявил, что будущие члены ЕС должны способствовать энергетической безопасности блока, а закрытие маршрутов транспортировки является неприемлемым.

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Сийярто шантажирует Украину из-за остановки транзита российского газа / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Укртрансгаз, facebook.com/szijjarto.peter.official

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Остановка транзита российского газа Украиной якобы неприемлема и противоречит евроинтеграции

Сийярто косвенно пригрозил заблокировать членство Украины в ЕС

Решение Украины запретить транзит российского газа якобы недопустимо и противоречит интеграции Украины в ЕС. Будапешт может заблокировать евроинтеграцию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто считает, что Министерство иностранных дел Украины "достаточно агрессивно отреагировало" на его предыдущее сообщение, в котором он обвинил Киев в повышении цен на газ в Европе после остановки транзита российского газа. Теперь глава МИД Венгрии обратил внимание на законопроект, который зарегистрировали в Верховной Раде Украины, предлагающий запретить транзит российского газа и нефти через страну в условиях военного положения.

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"В связи с этим надо с уважением обратить внимание наших украинских коллег на то, что есть права и обязанности. Реальность: в государствах-членах ЕС принимают единогласно решение о наборе новых членов. Другими словами, необходимо, чтобы каждое государство-член проголосовало "да", - написал Сийярто, косвенно угрожая заблокировать членство Украины в ЕС.

Министр подчеркнул суверенитет каждой страны, которая имеет право выбирать источники и маршруты поставок энергоресурсов. В то же время он отметил, что страна, желающая присоединиться к Евросоюзу, должна способствовать энергетической безопасности блока.

"Обязанности: страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать членом ЕС, должна способствовать энергетической безопасности ЕС, предоставляя транспортные пути. Именно поэтому закрытие маршрутов транспорта природного газа и нефти недопустимо и противоречит ожиданиям интеграции ЕС", - добавил Сийярто.

Угрозы Фицо на фоне остановки транзита газа из РФ - главное

Напомним, 1 декабря 2025 года Украина окончательно прекратила транзит российского газа через свою территорию, что стало очередным шагом в отказе от российских энергоносителей. Это решение вызвало возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Фицо начал угрожать Украине прекращением поставок электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Фицо, вероятно, получил инструкции от Владимира Путина и пытается создать "второй фронт" против Украины.

Как сообщал Главред, несмотря на эти угрозы, Украина продолжит получать электроэнергию из Словакии. Словацкий оператор системы передачи SEPS будет выполнять условия действующего договора и обеспечивать поставки.

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Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

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