'Не просто пустой жест': Фицо угрожает Украине 'энергоблокадой' из-за газа из РФ

Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию и в случае необходимости прекратит поставки электроэнергии Украине.

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Фицо шантажирует Украину из-за российского газа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, скриншот из видео

Вкратце:

Фицо угрожает прекратить энергоснабжение Украины, если Киев прекратит транспортировать российский газ

Фицо боится, что остановка транзита российского газа будет большим экономическим ударом для Европы

Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекратить энергоснабжение Украины, если Киев прекратит транспортировать российский газ в Центральную Европу после 1 января. Об этом Фицо заявил в видео, опубликованном в Facebook, пишет Bloomberg.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины... В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине во время отключений сети", - сказал словацкий премьер. видео дня

Словакия остается зависимой от российского газа, поэтому стремится сохранить его транзит. Фицо оправдал свою угрозу тем, что остановка транзита газа из РФ через Украину станет большим экономическим ударом для Европы.

"Прекращение транзита российского природного газа через Украину - это не просто пустой политический жест. Это чрезвычайно дорогой шаг, за который мы, в Европейском Союзе, заплатим", - добавил Фицо.

Украина неоднократно заявляла, что не продолжит транзит после окончания соглашения - 1 января 2025 года. Поскольку Украина и РФ не могут продлить соглашение по действующим условиям, Фицо якобы предложил альтернативные решения, которые позволили бы сохранить транзит газа без прямого контакта между странами.

Прокуратура проведет проверку действий Фицо

Кроме этого, Генеральная прокуратура Словакии сообщила, что проведет проверку визита Фицо в Россию, где он встретился с Владимиром Путиным. Общественная организация "Мир Украине" обратилась в прокуратуру с запросом проверить последствия политики Фицо в отношении России.

"Запрос о пересмотре долгосрочных действий премьер-министра Роберта Фицо в связи с его отношением к России, поданный общественным объединением "Мир Украине", будет рассмотрен генеральной прокуратурой Словакии в соответствии с законом", - заявила пресс-секретарь генпрокуратуры Яна Тьокелева, пишет Aktuality.

В то же время в прокуратуре не назвали сроков проведения проверки действий Роберта Фицо.

Визит Фицо в РФ - новости по теме

Напомним, 22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Фицо назвал свой визит в Москву ответом на заявление президента Украины о прекращении транзита российского газа. По его словам, такая позиция Зеленского наносит финансовые убытки Словакии.

В МИД Украины отметили, что в то время как другие страны, такие как Австрия, находят альтернативы, Фицо настаивает на сохранении зависимости от России, что противоречит политике ЕС.

Как сообщал Главред, президент Зеленский подчеркнул, что Украина предложила Словакии компенсацию за потери от транзита российского газа и альтернативы для транспортировки газа, но Фицо отказался сотрудничать и выбрал Россию. Он также заявил, что Фицо "торгует государственными интересами" и, вероятно, работает на собственную выгоду.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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