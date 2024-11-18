"Баба Яга против": Фицо набросился на Байдена и союзников, в чем причина

Премьер Словакии удивлен быстрой поддержкой решения Байдена европейскими странами.

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Министрам Словакии приказали не поддерживать решение Байдена / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/robertficosk

Что сказал Фицо:

Использование ATACMS для ударов может спровоцировать Третью мировую

Байден хочет сорвать мирные переговоры

Решение США эскалирует войну

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который неоднократно выступал с заявлениями, которые отвечали пророссийским настроениям, раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине на удары по стране-агрессору России.

Свое недовольство таким решением он выразил в Facebook. По его словам, предоставление Украине возможности бить по РФ дальнобойными ракетами ATACMS якобы может сорвать мирные переговоры.

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Также Фицо не понравилась поддержка решения США рядом европейских стран. Он утверждает, что поддержка американского президента равна поддержке начала Третьей мировой войны.

ATACMS / Инфографика: Главред

Очевидно, что премьер не выразил поддержку Штатам в этом вопросе, поэтому поручил руководителям МИД и Минобороны Словакии не поддерживать разрешение на удары по России на всех международных площадках.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности... Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", - считает он.

Предоставление Украине разрешения на удары по России - что известно

Напомним, 17 ноября в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России.

Впоследствии, как писал Главред, это прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения. Он лишь подчеркнул, что "ракеты сами за себя скажут".

На следующий день, 18 ноября, поддержали Байдена мировые лидеры. В частности президент Польши Анджей Дуда заявил, что разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории страны-агрессора России может стать решающим моментом в войне.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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