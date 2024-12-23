"Ответ на слова Зеленского": Фицо объяснил свою встречу с диктатором Путиным

Роберт Фицо утверждает, что лидеры Евросоюза знали о поездке и ее цели.

https://glavred.info/world/otvet-na-slova-zelenskogo-fico-obyasnil-svoyu-vstrechu-s-diktatorom-putinym-10624502.html Ссылка скопирована

Роберт Фицо и Владимир Путин встретились 22 декабря 2024 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ОП

Вы узнаете:

Как Фицо объяснил причину своей встречи с Путиным

О чем договорились премьер Словакии и президент РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в воскресенье, 22 декабря, была ответом на заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

По его словам, лидеры Евросоюза знали о поездке и ее цели.

видео дня

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ответил на мой вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо в Facebook после встречи с Путиным.

Премьер Словакии также заявил, что Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, "что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента".

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Фицо добавил, что в длительном разговоре с Путиным они "обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны", а также об отношениях между Словакией и Россией.

Встреча Фицо и Путина - что известно

22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это не осталось незамеченным на внутриполитической арене.

В частности, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

Член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок заявил, что подобная поездка словацкого чиновника стала поворотным моментом во внешней политике Словакии и может привести к обострениям отношений с другими лидерами.

Словакия угрожает Украине из-за российского газа

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не будет продолжать транзит российского газа в Европу. Он прекратится в тот момент, когда завершится действие договора с РФ.

Это возмутило премьера Словакии и тот начал ставить Зеленскому ультиматум. Фицо официально угрожает Украине "серьезным конфликтом" в случае прекращения транзита российского газа.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт. Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" - заявил Роберт Фицо.

Другие новости:

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред