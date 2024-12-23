Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Ответ на слова Зеленского": Фицо объяснил свою встречу с диктатором Путиным

Анна Ярославская
23 декабря 2024, 07:52
193
Роберт Фицо утверждает, что лидеры Евросоюза знали о поездке и ее цели.
Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Роберт Фицо и Владимир Путин встретились 22 декабря 2024 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ОП

Вы узнаете:

  • Как Фицо объяснил причину своей встречи с Путиным
  • О чем договорились премьер Словакии и президент РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в воскресенье, 22 декабря, была ответом на заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

По его словам, лидеры Евросоюза знали о поездке и ее цели.

видео дня

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ответил на мой вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо в Facebook после встречи с Путиным.

Премьер Словакии также заявил, что Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, "что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента".

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Фицо добавил, что в длительном разговоре с Путиным они "обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны", а также об отношениях между Словакией и Россией.

Встреча Фицо и Путина - что известно

22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это не осталось незамеченным на внутриполитической арене.

В частности, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

Член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок заявил, что подобная поездка словацкого чиновника стала поворотным моментом во внешней политике Словакии и может привести к обострениям отношений с другими лидерами.

Словакия угрожает Украине из-за российского газа

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не будет продолжать транзит российского газа в Европу. Он прекратится в тот момент, когда завершится действие договора с РФ.

Это возмутило премьера Словакии и тот начал ставить Зеленскому ультиматум. Фицо официально угрожает Украине "серьезным конфликтом" в случае прекращения транзита российского газа.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт. Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" - заявил Роберт Фицо.

Другие новости:

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Словакии Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины и мира Роберт Фицо
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ын может отправить в РФ дроны и дополнительные войска - корейская разведка

Ким Чен Ын может отправить в РФ дроны и дополнительные войска - корейская разведка

07:01Мир
"Позор для страны": в Словакии раскритиковали Фицо за встречу с Путиным

"Позор для страны": в Словакии раскритиковали Фицо за встречу с Путиным

22:39Мир
"Миллионы жертв": Трамп ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине

"Миллионы жертв": Трамп ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине

22:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Сын Наташи Королевой и его жена отреклись от родителей-путинистов

Сын Наташи Королевой и его жена отреклись от родителей-путинистов

Справятся с оптической иллюзией единицы: найдите лишний гриб за 7 секунд

Справятся с оптической иллюзией единицы: найдите лишний гриб за 7 секунд

"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданку

"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданку

Умерла в 26 лет: в семье путинистки Шукшиной случилось горе

Умерла в 26 лет: в семье путинистки Шукшиной случилось горе

Последние новости

08:30

Путин может "протестировать" единство НАТО: Писториус предупредил о нападении РФ

07:52

"Ответ на слова Зеленского": Фицо объяснил свою встречу с диктатором Путиным

07:01

Ким Чен Ын может отправить в РФ дроны и дополнительные войска - корейская разведка

06:36

В России всё начнёт рушиться уже в январе-марте 2025 годамнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти три панды

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
04:30

Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всехВидео

04:12

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 23 декабря - приметы

03:30

Кого любят энергетические вампиры: знаки зодиака, которые страдают больше всего

02:31

Лучше, чем любой салат: вкусные шарики "Рафаэлло" из крабовых палочек - рецепт

Реклама
02:00

Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд

01:30

"У нас нет таких средств ПВО": эксперт об угрозе удара РФ ракетой "Орешник"

22 декабря, воскресенье
23:31

Флаги УПА на польской технике ВСУ: в "Азове" поставили на место главу МО Польши

22:39

"Позор для страны": в Словакии раскритиковали Фицо за встречу с Путиным

22:27

"Миллионы жертв": Трамп ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине

22:07

Сын Наташи Королевой и его жена отреклись от родителей-путинистов

21:48

Вкусная закуска со шпротами за 10 минут: рецепт бюджетного блюда на Новый год

21:48

Бритни Спирс борется с "сильной печалью": что расстроило звезду

21:22

Угроза ударов РФ по новым целям: в СНБО предупредили об "усилении паники"

20:46

Ликвидировали более 60 захватчиков и десятки единиц техники: Азов отразил штурм РФ

20:29

Согласится ли Путин на заморозку войны?мнение

Реклама
20:19

Путин хочет "закидать Европу ракетами": тревожный прогноз новой войны РФ

19:54

"Еще тогда случился визуальный контакт": популярный актер закрутил новый роман

19:46

Масштабное ДТП на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек, среди них ребенок

19:16

Путин пошел на принцип: РФ отвоевала 40% территорий на Курщине – WP

19:15

Будут лить дожди и сыпать снег: Украину атакует непогода

19:10

РФ разбрасывает в одном из городов Украины ловушки-ежи: в ГВА предупредили об угрозе

18:30

Расстрел россиянами четырех украинских пленных: известны детали преступления РФ

18:21

Сработает ли снова энергетический шантаж Кремля?мнение

18:14

Россиян добивали дронами: на Харьковщине ВСУ мощно сожгли бронеколонну РФВидео

18:04

РФ пытается форсировать Днепр: эксперт рассказал, есть ли угроза для Херсона

17:37

Нужен мирный договор: Папа раскритиковал Европу за вооружение войны в Украине

17:35

Умерла в 26 лет: в семье путинистки Шукшиной случилось горе

17:14

Бьет на тысячи километров: КНДР могла передать РФ "секретную" баллистику – СМИ

17:00

Оккупанты штурмовали на пикапах с флагом СССР: ВСУ отбили вражескую атаку - Forbes

16:41

Украинскому певцу запретили въезд в Евросоюз

16:22

Атака дронов на российскую нефтебазу: в ЦПД сказали, в чем важность объекта

16:13

"Направляем людей на фронт": в ВС раскрыли детали перевода бойцов в пехоту

16:02

Стреляют в армию Путина и сбивают свои БПЛА: СМИ узнали, как воюют войска КНДР

15:55

Почему нельзя разбивать яйца ножом: эксперты объяснили, как это делать правильно

15:43

Некоторые медуслуги в Украине станут платными: когда заработают нововведения

Реклама
15:40

Принесут успех в 2025 году: эксперты назвали три "счастливых" комнатных растения

15:35

2025 год станет ключевым для приближения мира в Украине - ЗеленскийВидео

15:21

Обходить десятой дорогой: какие вещи нельзя покупать на барахолках и секондах

14:57

Время для прекращения огня: Трамп "направил сообщение" Зеленскому - El Pais

14:51

Оккупанты попытались оккупировать остров в Запорожской области: детали

14:47

Путин разразился циничными обвинениями и угрозами в адрес Украины

14:38

Справятся с оптической иллюзией единицы: найдите лишний гриб за 7 секунд

14:00

Еще одно преступление: россияне расстреляли украинских пленных на фронтеВидео

14:00

Планы Путина по затяжной войне с Украиной: в ISW раскрыли детали

13:27

Реванш Усик-Фьюри: сколько миллионов заработал украинец - очень круглая сумма

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять