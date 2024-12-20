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"Будет серьезный конфликт": Словакия угрожает Украине из-за российского газа

Ангелина Подвысоцкая
20 декабря 2024, 16:47обновлено 20 декабря, 17:25
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Украина планирует остановить транзит российского газа в Европу уже 1 января 2025 года.
Зеленский, Фицо, транзит газа
Фицо угрожает Украине из-за прекращения транзита газа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главное:

  • 1 января 2025 года Украина остановит транзит российского газа в Европу
  • Премьер Словакии угрожает Украине из-за остановки транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не будет продолжать транзит российского газа в Европу. Он прекратится в тот момент, когда завершится действие договора с РФ.

"Я говорил с премьером Словакии (Робертом Фицо - ред.) и объяснил ему: если это будет газ не России, а другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играть, что это будет другая страна, а она будет получать от России газ, а потом будет транзитировать свой газ. Это тоже самое, что и продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России... Во время войны стыдно говорить о деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны", - отметил он.

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Это возмутило премьера Словакии и тот начал ставить Зеленскому ультиматум. Фицо официально угрожает Украине "серьезным конфликтом" в случае прекращения транзита российского газа.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт. Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" - заявил Роберт Фицо.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Когда остановится транзит российского газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде назвал точное время, когда транзит российского газа через Украину в страны Европы будет остановлен. Это произойдет ровно в 7:00 утра 1 января 2025 года. Шмыгаль акцентировал на том, что это не только его позиции, но и позиция президента и всего правительства Украины.

"Мы против любых и любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы ... На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - заявил премьер.

По его словам, возобновление транзита может возобновиться только в случае поступления запроса от Европейской комиссии, если это будет транзит не российского газа.

"Пока мы не можем нарушить соглашение об ассоциации. В связи с тем технически компания соответственно продолжает транзит на запрос европейской стороны. Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - добавил он.

Транзит газа из России в Европу через Украину - главные новости

Как сообщал Главред, Украина остановит транзит газа из России в Европу в конце 2024 года когда завершится срок действия контракта Нафтогаза и Газпрома, говорил председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов. Киев не намерен продлевать договор с Москвой.

Украина готова продолжить транзит газа из России в Европу если в этом будут заинтересованы страны-партнеры, отмечал премьер Денис Шмыгаль. Но Киев не намерен вести прямые переговоры с агрессором по этому вопросу.

Евросоюз готов к завершению транзита газа из России через Украину заверила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Европейцы уже подготовили инфраструктуру и маршруты для поставок сжиженного природного газа.

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Владимир Зеленский транзит газа транзит газа в Европу Денис Шмыгаль Роберт Фицо
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