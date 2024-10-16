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"Вероятность высока": Фицо заявил о скором конце войны и вступлении Украины в НАТО

Юрий Берендий
16 октября 2024, 15:26
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Премьер-министр Словакии Фицо предположил, что война в Украине может закончиться в короткий срок и сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.
'Вероятность высока': Фицо заявил о скором конце войны и вступлении Украины в НАТО
Фицо заявил о скором конце войны и вступлении Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что завершение войны в Украине может состояться в очень сжатые сроки. Об этом он заявил выступая в среду 16 октября на заседании парламентского комитета по делам ЕС, передает агентство teraz.sk.

"Вероятность завершения войны в Украине в короткий срок очень высока. Я ожидаю, что завтра можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО", - заявил Фицо.

Он также выразил ожидание, что Европейский Совет определит возможное время окончания войны, в частности учитывая то, что вопрос приглашения Украины в НАТО снова активно обсуждается. Фицо предположил, что это приглашение не будет "бесплатным".

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Премьер-министр выразил пожелание Украине достичь справедливого мира, но заметил, что в нынешних условиях это может быть трудно. Он подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и готовность поддержать любой мирный план для урегулирования конфликта. Также он отметил, что вопрос мирных переговоров будет обсуждать во время своего предстоящего визита в Китай.

В то же время Фицо цинично заявил, что всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией, выразив мнение, что Россия не отступит из Крыма и других оккупированных территорий, таких как Донецк и Луганск. Он подчеркнул, что россияне продолжают захватывать новые территории, и, по его мнению, военного решения конфликта нет.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Какие пункты Плана победы Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году, если четко придерживаться Плана победы.

Россия продолжает регулярно обстреливать ракетами портовую инфраструктуру Одессы, а в ответ Украина планирует уничтожение военных объектов на временно оккупированной территории Крыма. Об этом рассказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Также украинские разведчики провели успешную операцию на севере Харьковской области, зачистив 400 гектаров леса и уничтожив почти полк российских оккупантов, сообщила пресс-служба ГУР МОУ.

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война в Украине новости Словакии Роберт Фицо
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