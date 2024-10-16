Украина готовит 'взрывную операцию' в Крыму: военные цели врага будут уничтожены

Украина планирует уничтожить важные цели оккупантов в Крыму.

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Украина в Крыму готовит "взрывную операцию" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео,

Россия регулярно наносит ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы, в ответ Украина готовит уничтожение военных целей во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий в эфире Радио NV.

По мнению эксперта, РФ уничтожает портовую инфраструктуру Одессы, ведь хочет физически сделать невозможным функционирование морского коридора Украины.

Кроме нанесения ущерба экономике, враг стремится заставить Украину отвести на юг как можно больше средств ПВО и авиации, в частности дефицитные истребители F-16.

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"Тем самым, в критический момент будут ослаблены фронты, на которых продолжается ползучее наступление агрессора", - подчеркнул Заблоцкий.

При этом капитан сообщил, что Украина не будет "сидеть сложа руки". По словам Владимира Заблоцкого, украинские силы в ответ на удары по Одессе будут уничтожать наиболее важные цели оккупантов.

"Это будут склады ракетного вооружения. Разведка отслеживает и они известны. И мы видели как они уничтожались, и не только в Крыму. Это будут военные части. Это будут склады, в том числе, склады горюче-смазочных материалов, терминалы отгрузки, и я уже не говорю о Керченском мосте. Это будет позже и должно быть связано с освобождением полуострова. То есть, одновременно будет уничтожен мост и нанесены удары по этим объектам", - подчеркнул Заблоцкий.

Эксперт отметил, что перед этим будут поражать российские системы ПВО, чтобы украинская авиация могла эффективно действовать.

Кто такой Владимир Заблоцкий Владимир Заблоцкий - капитан 1-го ранга в отставке, украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея. Инженер-кораблестроитель. Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", "Судоходство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. На нефтебазе, которая обеспечивает армию РФ, вспыхнул пожар. Как известно, именно этот терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по объемам нефтепродуктов, которые обеспечивали потребности российской армии.

Впоследствии стало известно, что во временно оккупированном россиянами Крыму начался серьезный дефицит топлива для захватнических войск РФ. Дефицит топлива возник из-за разрушения нефтебазы в Феодосии.

Кроме этого, спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что враг готовится к ударам по Крымскому мосту. Плетенчук отмечал, что россияне охраняют мост всеми имеющимися средствами, в частности системами ПВО, которые плотно расположены друг возле друга, а также враг начал использовать авиацию, чтобы защитить мост еще с воды.

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