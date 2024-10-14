Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

Руслана Заклинская
14 октября 2024, 14:37обновлено 14 октября, 15:10
220
В результате удара повреждены два гражданских судна под флагом Палау и Белиз, складские помещения, административное здание и автомобили, рассказал глава ОВА.
РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые
Россияне атаковали баллистикой порт Одессы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

В понедельник, 14 октября, российские войска атаковали баллистическими ракетами припортовую инфраструктуру Одессы. Один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер и вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

"Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал он.

Кипер добавил, что все раненые и погибший - являются гражданами Украины и работниками припортовой инфраструктуры.

видео дня

По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы около 11:50.

"Обзор продолжается, данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений устанавливаются. Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Кто такой Олег Кипер

Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Последствия атаки

Кроме этого, в результате вражеского удара повреждения получили два гражданских судна.

"Повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау "OPTIMA". Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно, "NS Moon", ходит под флагом Белиза", - сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, баллистический удар РФ также повредил склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, технику, здания филиала Администрации морских портов и автомобили.

"Враг в очередной раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности - цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права", - добавил вице-премьер по восстановлению Украины.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Удары по Одессе - последние новости

Напомним, 20 сентября Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждения получила припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Также ранения получили четверо гражданских.

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу беспилотниками и повредили гражданскую инфраструктуру. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Повреждены складские помещения, грузовики и сухогрузное гражданское судно.

Как сообщал Главред, 7 октября в Одессе прогремели взрывы из-за удара российскими баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, а пятеро иностранцев получили ранения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса баллистические ракеты новости Одессы ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ещё
По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известно

По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известно

15:59Украина
Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

15:51Синоптик
"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

15:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Последние новости

16:15

ВСУ выйдут из Курской области: появился неожиданный прогноз по срокам

16:10

Исчезнет на глазах: как убрать трещину на стекле - пошаговая инструкцияВидео

16:10

Лайфхак для долгой дороги: как сохранить видео с YouTube

15:59

По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известно

15:51

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:43

"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

15:29

Фокусник из TikTok "читает мысли" людей: его фишку никто не может понятьВидео

15:22

"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

15:14

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

Реклама
15:03

"Ребята бьются отважно": в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине

15:02

Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для садаВидео

14:46

"Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы

14:42

ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия на переговорах - Снегирев

14:39

"Затишье перед бурей": враг готовит массированный удар по Украине - эксперт

14:37

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

14:22

Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний методВидео

14:10

Как защитить обувь от грязи и воды: 3 средства, которые спасут

14:07

Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий

14:05

Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

13:57

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев презентуют первую фэнтези-вселенную об украинской силеВидео

Реклама
13:56

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

13:45

Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

13:38

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:24

Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейнаВидео

13:03

"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

12:46

"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

12:45

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:39

Какие 3 ошибки есть на картинке: мало кто сможет дать ответ за 10 секунд

12:32

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:27

Крупнейшее поражение "Вагнера": как дроны Киева "кошмарят" РФ в Африке - Le Monde

12:21

У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

12:16

Может затянуться на годы: у Зеленского предположили, когда закончится война

12:06

Высший пилотаж: беременная Кошмал грациозно встала на голову в сложной асане

12:01

Деньги не пахнут: Кристина Орбакайте выступила вместе с путинистами - росСМИ

11:59

Украину ждет мрачная зима из-за российских атак и снижения поддержки США — WSJ

11:22

Гороскоп на завтра 15 октября: Ракам - волна удачи, Овнам - хорошие новости

11:19

Будут острые, как лезвие: как заточить ножницы без нервов в домашних условиях

11:07

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Крысам - риск аварий, Свиньям - радость

11:06

Мощный сигнал для противников: НАТО начало ядерные учения, что известно

11:01

Возможный сменщик Шольца поддержал передачу Taurus Украине, но есть условие

Реклама
10:52

Когда закончится война в Украине: командир ГУР сделал прогноз

10:16

Не обойдет и тех, кто за границей: мужчин до 25 лет будут ставить на учет без визита в ТЦК

10:02

Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

09:53

"На каждом шагу": Настя Каменских высказалась о Потапе - детали

09:37

Как вернуть мягкость махровым полотенцам - что добавить при стирке

09:37

Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

09:03

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

08:54

Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФВидео

08:44

"Без предварительных условий": США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР

08:33

РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять