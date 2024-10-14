РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

В результате удара повреждены два гражданских судна под флагом Палау и Белиз, складские помещения, административное здание и автомобили, рассказал глава ОВА.

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Россияне атаковали баллистикой порт Одессы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

В понедельник, 14 октября, российские войска атаковали баллистическими ракетами припортовую инфраструктуру Одессы. Один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер и вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

"Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал он.

Кипер добавил, что все раненые и погибший - являются гражданами Украины и работниками припортовой инфраструктуры.

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По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы около 11:50.

"Обзор продолжается, данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений устанавливаются. Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Кто такой Олег Кипер Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Последствия атаки

Кроме этого, в результате вражеского удара повреждения получили два гражданских судна.

"Повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау "OPTIMA". Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно, "NS Moon", ходит под флагом Белиза", - сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, баллистический удар РФ также повредил склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, технику, здания филиала Администрации морских портов и автомобили.

"Враг в очередной раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности - цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права", - добавил вице-премьер по восстановлению Украины.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Удары по Одессе - последние новости

Напомним, 20 сентября Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждения получила припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Также ранения получили четверо гражданских.

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу беспилотниками и повредили гражданскую инфраструктуру. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Повреждены складские помещения, грузовики и сухогрузное гражданское судно.

Как сообщал Главред, 7 октября в Одессе прогремели взрывы из-за удара российскими баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, а пятеро иностранцев получили ранения.

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